相差73歲爺孫戀！103歲阿公娶嫩妻...新娘「得意的笑」表情超真實

實習記者羅明輝／綜合報導

愛情不分年齡！最近在印尼南蘇拉威西省（South Sulawesi）就舉辦了一場「爺孫戀婚禮」，新郎穆罕默德（Muhammade）是位高齡103歲的阿公，他與小自己整整73歲的新娘茵朵（Indo Ajeng）陷入熱戀後，於上個月26日在雙方親友的見證下完婚，2人洋溢幸福笑容的畫面也在網路上引起熱議。

據「Industry」網站報導，來自瓦久縣（Wajo）的穆罕默德今年103歲，雖然年事已高，但身體仍然相當硬朗，他過去是名殖民時代的軍人，退休後，則靠著退伍軍人的養老金生活。

自從妻子8年前去世後，穆罕默德就一直覺得相當孤獨，希望能找個對象再婚。剛好村子內有位30歲女子茵朵因為被前男友劈腿，遭逢打擊一直遲遲未婚，穆罕默德在開導、安慰她時，2人慢慢愛上了彼此，加上雙方家人也有意撮合他們，就這樣他們開始交往，並在2月26日在村子內舉辦了婚禮。

▲ 103歲的穆罕默德與30歲的新娘茵朵結婚，新娘臉上露出喜悅、幸福的笑容。（圖／翻攝自kompas推特）

穆罕默德的鄰居拉瑪特（Rahmat）提到，「我知道他們兩個原本就認識，但不知道他們何時在一起的，但當我聽說這件事時，他們已經取得了雙方家人的同意。為了茵朵，穆罕默德還精心準備了約500萬印尼盾（約新台幣1萬元）的嫁妝和一枚金戒指。」

從網路上曝光的婚禮畫面可以看到，穆罕默德當天穿著一身黑色西裝，抵達結婚地點後，便一直緊緊牽著身穿白色連身裙的茵朵。在村長的主持下，他們簽下結婚證書，一一接受親友和村民的祝福，兩人臉上都難掩幸福笑容。婚後，夫妻倆現在住在穆罕默德位於皮特費杜瓦區（Pitfeedua）Bulete村的家，生活簡樸但依舊甜蜜。