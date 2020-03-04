疫情之下Fed閃電降息2碼　瑞銀：不排除下次會議再降

▲新冠肺炎疫情升溫，美國聯準會無預警宣布降息2碼，引起各界高度關注。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延世界各地，美國聯準會（Fed）無預警宣布降息2碼，也是2008年金融海嘯以來，首次緊急宣布降息措施，瑞銀（UBS）今（4）日預估，美國確診病例在未來2周可能會大增，因此採取緊急行動，不排除Fed再於下次會議進一步降息。

新冠肺炎疫情升溫，各國央行捍衛經濟及金融市場穩定，繼澳洲及馬來西亞降息後，美國聯準會昨日宣布緊急降息50個基點，首次在例行貨幣政策會議之間降息，反而引起投資人對經濟前景的憂慮，使得美股3大指數同步重挫%。

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瑞銀分析，儘管降幅為市場所預期，但時間上讓人錯愕，由於目前美國新冠肺炎確診病例並不多，現階段判斷對主要經濟指標的影響言之尚早。不過，美國聯準會跟商界一直保持密切聯繫，加上供應鏈及旅遊業確實已受到影響，借鑒其他國家的情況，疫情對美國經濟構成的風險已相當明顯。

瑞銀預估，美國確診病例將在未來2周增多，增幅甚至可能頗大，儘管美國聯準會主席鮑威爾反覆強調美國經濟仍然強韌，可能會等待更多數據才謀後動，但經濟衰退危機一旦乍現，Fed將會採取緊急行動，不排除下次會議進一步降息。

瑞銀認為，金融市場未來持續波動，但保持看好新興市場股票，由於低息環境將維持較長時間，因此偏好高股息的優質企業，同時也提醒投資人要為弱美元作好準備，並可繼續視黃金為避險資產。