振興抵用券來了！結合國民旅遊「每房」給予600至800元、可跨區使用

▲經濟部將針對餐飲、商圈、夜市等內需服務業，擬推出振興抵用券刺激消費。(圖/記者徐文彬攝)

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，行政院拍板600億元紓困方案，經濟部將針對夜市、商圈與餐廳推出振興抵用券，據了解，將結合國民旅遊住宿，每房給予600至800元抵用券，包括商圈、夜市及全國餐飲業、藝文產業各200元，每張抵用券面額50元，並可跨區使用，將待行政院拍板定案，以求振興內需之效。

新冠肺炎疫情衝擊國內產業，行政院通過經濟內需型產業、農業、交通相關產業的紓困、輔導、復甦與振興方案，待疫情結束後，將在資金面提供業者新增貸款的能量、在市場面透過大型展銷活動來吸引消費意願回籠，並透過振興抵用券等相關措施，刺激民生消費。

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針對受肺炎疫情衝擊較大的服務業，經濟部盤點，包含商圈(約28萬家)、夜市(約1萬家)及全國餐飲業(14.5萬家)、藝文產業(1,700家)，扣除重複店家大約35萬家，將推出振興抵用券，結合國民旅遊住宿，全額抵用、全國適用，以達到雨露均霑、立竿見影效果。

據了解，經濟部規劃，電子與紙本抵用券並用，統一開發APP供店家及消費者使用，抵用券由旅宿業協助發放；店家運用APP註冊，並透過APP收取紙本或電子抵用券，而消費者接收旅宿業發放之電子或紙本抵用券，即可至店家使用。

經濟部表示，振興抵用券相關規劃，仍待行政院拍板定案，為達振興經濟目的，適用對象的範圍將考慮中小企業現實狀況，上路時間將在疫情穩定後才會進行發送，實施期間大概約半年至1年，以帶動產業復甦。