日本衛生紙之亂…商家上鎖警告小偷　「醫療員工造謠」道歉了

▲東京一家藥妝店的衛生紙賣光。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

新冠肺炎（COVID）疫情衝擊日本，加上社群媒體謠言四起，日本陷入「衛生紙之亂」的局面，民眾瘋搶物資，甚至還有購物中心的廁紙被偷走。眼見恐慌的情緒越來越嚴重，一個促進社區健康的醫療工會則出面道歉，坦承內部員工散布假消息，進而導致商品缺貨。

綜合日媒報導，日本醫療單位「米子醫療生活協同」3日登出道歉啟示，說明一名員工透過SNS指出受到疫情影響，衛生紙會斷貨，這些謠言後來引起民眾恐慌，造成物資缺貨的情形。該單位承諾會嚴格訓練這名員工，也向社會大眾致上最深的歉意。

許多日本網友在推特開罵，直言這名員工發布假消息，而此時正值花粉症發作的季節，卻完全買不到衛生紙；還有人揚言應開除該名員工，「本人必須出面向大眾道歉！」

事實上，從上月27日開始，推特上就陸續有消息聲稱，中國製造衛生紙的工廠陷入停擺，因此很難買到這些物資。日本首相安倍晉三上月也呼籲民眾冷靜應對，「基本上，衛生紙都是由國內所生產，保證有充足的供應量及庫存。」

然而，日本各地藥妝店與超市的衛生紙還是被瘋狂掃貨，還有購物中心貼出公告，警告若發現有人偷走廁紙便會報警，不然就是乾脆上鎖，避免他人拿走。日本放送協會（NHK）記者實際走訪多家店面，發現原本上周在東京還能買到衛生紙，如今架上卻都空了。

有部分推特網友懷疑，若是中國經濟持續受到衝擊，日本很快就無法取得生產衛生紙的原物料。日本造紙協會2日說明，98％的衛生紙都是在日本製造，目前也沒有庫存不足的問題。然而，多數消費者早已搶不到衛生紙，有人就寫道「公告已經太晚了」、「架上什麼都沒有」。

▼衛生紙完售。（圖／路透）

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