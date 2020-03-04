巴西患者「體內新冠病毒菌株」與武漢樣本3處不同　專家：傳染過程中已突變！

▲巴西研究當地新冠病毒菌株，發現已經與中國提供的樣本有所不同。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎開始在國際上蔓延，3日多個歐洲國家同時出現首例確診。其中巴西目前累計2確診，該國醫學單位也進一步採集病毒菌株進行研究，結果出爐發現巴西病患體內的新冠病毒對比武漢的新冠病毒基因定序，竟包含3處不同，也就表示病毒在傳播的過程中已經出現變異。

根據新出爐的《First report of COVID-19 in South America》（南美洲首份新冠病毒報告）中指出，該醫學機構分析一名位於聖保羅市的61歲男性確診病患，他在上月9日至21日曾前往義大利倫巴底旅遊，返回巴西後出現發燒與呼吸道症狀，研究團隊從病患的鼻咽中採取到病毒基因進行分析。

▲研究指出新冠病毒到歐洲傳染的狀態與中國不同。

巴西醫療團隊研究指出，在巴西確診病患身上採集到的Brazil / SPBR1 /2020病毒基因組，與日前中國公布的HU-1參考菌株有3處不同，表示在傳播中已經發生突變，而其中2變異跟德國慕尼黑群聚傳染的病毒 Germany/BavPat1/2020有雷同之處，也就表示新冠病毒在歐洲傳播的樣貌已與在中國有所不同，目前正在密切監測巴西的疫情擴散狀態。

研究團隊也指出，義大利目前僅公布一組基因組序列，且來自與東亞地區的遊客，這樣的「境外病毒」恐怕已經與本土人傳人的病毒基因排序不同。此外，中國科學院主辦的《國家科學評論》（National Science Review）3日也發表論文，證實新冠病毒已經發生突變，演化出2個亞型，且感染力有所不同。

中科院指出，目前新冠病毒所演化出兩個亞型包括L和S亞型，從比例上看，L亞型更為普遍達到70%，S亞型占30%。