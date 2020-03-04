疫情造成民眾瘋搶衛生紙　公平會：業者若哄抬價格將嚴懲

▲公平會主委黃美瑛。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續延燒，口罩已由中央政府統一管控後，目前暫無出現囤貨漲價之虞，不過日前在網路上就謠傳衛生紙原物料將因為口罩大量生產而短缺，造成民眾到大賣場瘋搶衛生紙，對此，公平會主任委員黃美英今（4）日表示，衛生紙供需已漸趨正常，也發函警示相關業者及公會不得有共同調漲價格等違反公平交易法行為，若漲位業者違法事證將嚴懲。

黃美瑛今日出席立法院經濟委員會邀請公平會業務報告時提到，新冠肺炎(COVID-19)疫情尚未平息，因此從春節前就派人至各地通路訪查口罩市況，目前也受理包括口罩、耳溫槍、酒精等檢舉案件，依公平交易法如有查獲未更正最高可處1億元罰鍰。

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但目前其實除了口罩外，衛生紙也在日前出現搶購潮，黃美瑛就說，當衛生紙搶購潮發生後，公平會就主動立案調查介入了解，雖然有民眾搶購衛生紙、賣場補貨不及情形，不過上游供應商供貨數量和價格都是正常，業者加緊產製，近期公平會再訪查結果顯示，衛生紙供需已經趨於正常。

黃美瑛說，公平會將持續關注衛生紙市場動態，將透過「防制人為操縱物價專案小組」及行政院「穩定物價小組」，掌握各類民生物資市場動態，如有價格異常情形，將會立案調查；另外，也發函警示相關業者及公會不得有共同調漲價格等違反公平交易法行為。