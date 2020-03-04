11歲童搭繼母車外出「4小時後只剩一人」　鄰居監視器讓警看傻

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

美國科羅拉多州11歲男孩斯陶克（Gannon Stauch）今年1月27日突然失蹤，繼母萊蒂西亞報案聲稱孩子不見了。原本警方以為這只是一起單純的失蹤案件，沒想到進一步調查發現，兩人其實曾一起搭車外出，4小時之後卻只有繼母一人回來，案情立即大翻轉，本月2日依謀殺等罪逮捕萊蒂西亞。

根據《CBS》報導，萊蒂西亞（Letecia Stauch）聲稱，繼子斯陶克1月27日下午3時許說要去朋友家玩，結果人就這樣消失不見了，怎麼樣都聯絡不上，自己則是最後一個看見他的人。

▲萊蒂西亞曾開車載斯陶克外出。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

然而，警方獲報之後調閱鄰居的監視器畫面查看，意外揭穿萊蒂西亞的謊言，原來斯陶克在失蹤當天早上搭乘她的車子外出，大約4個小時之後，卻只有繼母一人返家，真實情況顯然與報案時的說詞不符，本月2日立即派人將她逮捕。

面對外界的質疑，萊蒂西亞3日出庭時並未多加解釋，僅要求法官讓她打電話給律師。由於種種證據皆指向斯陶克的失蹤與萊蒂西亞有關，調查人員在記者會中坦言做了最壞的打算，男孩很有可能已經喪命，只是現階段仍未找到遺體。

斯陶克的生母也在鏡頭前落淚痛哭，希望早日查出真相，如果凶手真的是萊蒂西亞，就應該讓她為此付出百分之百的代價，也算是還給兒子一個遲來的正義。