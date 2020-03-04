台灣第一艘碳中和天然氣船來了！中油：相當610座大安森林公園吸碳量

▲台灣中油簽約交運之液化天然氣（LNG）船，日前於高雄永安液化天然氣接收站靠卸。（圖／台灣中油提供）

記者林淑慧／台北報導

蔡政府力推綠能政策，台灣中油今（4）日表示，台灣第一次卸收碳中和液化天然氣貨氣，近日由Grand Aniva船載運來台，所取得的「溫室氣體減量額度」(Carbon Credit)經過國際第三方認證，相當於610座大安森林公園一年之吸碳量。

台灣中油公司與液化天然氣供應商殼牌公司(Shell Eastern Trading (Pte) Ltd.)首度針對進口液化天然氣試行碳中和(Carbon Neutral)合作案，近日由Grand Aniva船載運，從俄羅斯庫頁島啟航，經過一周的航程，今(4)日安抵高雄永安液化天然氣廠靠卸。

請繼續往下閱讀...

推動溫室氣體減量已是世界共識，此次殼牌公司交運的貨氣所取得之「溫室氣體減量額度」，是來自迦納、印尼及秘魯地區之國際森林保育計畫；該計畫由聯合國「REDD+」計畫所支持，係透過長時間植樹造林、森林復育過程之減量額度來換取國際資金支持保育計畫持續發展，減量額度皆經過國際第三方認證。

台灣中油表示，今日載運抵台之液化天然氣船預估卸收量約6.4萬公噸液化天然氣，自氣田開採至終端用戶，其所產生之二氧化碳當量約24萬公噸，透過碳中和機制，該船取得之減量額度相當於610座大安森林公園一年之吸碳量，其所產生的總二氧化碳量，將與減量額度相互抵銷。