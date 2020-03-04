　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

期交所前董座許虞哲追思奠禮今舉行　兒子：父親住院仍在批改公文

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼前財政部長許虞哲 。（圖／記者李毓康攝）

▲前財政部長、台灣期貨交易所董事長許虞哲 。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

故財政部前部長、臺灣期貨交易所董事長許虞哲追思祝福奠禮於今（4）日上午8時30分舉行，總統蔡英文、行政院前院長林全、金管會主委顧立雄等皆親臨現場致意。故許董事長治喪委員會表示，感謝各界在治喪期間給予多方協助。

追思會中，許虞哲的兒子也在現場表達對父親的感謝，他提到，父親的一生都奉獻給國家，也對自己一直身在財政部擔任公職感到非常驕傲，雖然當時他可利用直升機到各地方稅捐處訪查，但父親認為搭著慢車沿途經過各地區，才能真正觀察到地方的稅收環境，也是因為父親如此「腳踏實地」，甚至身體已經抱恙住院，仍在病床前批改期交所公文。

請繼續往下閱讀...

許虞哲生於民國41年10月27日，109年2月15日下午4時25分辭世，享壽69歲。從國立政治大學財政研究所畢業後，曾赴美深造取得哈佛大學法學碩士學位，擁有稅務、法務雙重學位，一路從基層財政部稅務員、稅捐稽徵處處長、國稅局局長、賦稅署署長、常務次長、部長，於財政部長退休後，轉任期交所董事長迄今。

許虞哲將畢生光陰奉獻予國家，創造出「許第一」奇蹟，更為國家培育無數財稅人才，承繼其志業，繼續為國家財政健全、經濟發展努力奮鬥。

▼蔡英文（右）頒發頒發褒揚令給許虞哲兒子（左）。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼蔡英文一殯弔唁許虞哲。（圖／記者徐斌慎攝）

而許虞哲最令各界印象深刻的是，在任職財政部長期間推動重大稅改。積極拜會立法院朝野黨團溝通，為稅改政策辯護而努力，終使各項影響人民深遠的稅法修正案順利通過。其任內通過的重要稅法修正案如：境外電商課稅新制、106年證券交易稅當沖降稅、106年納稅者權利保護制度及107年所得稅制優化方案等，尤以所得稅制優化方案影響層面最大，全臺年薪40.8萬元以下四成上班族全部受惠。

這項臺灣史上最大規模稅改實施後，不但減輕中低所得者與育兒家庭租稅負擔，更因調降綜所稅最高稅率，有助企業留才、攬才及投資，促進臺灣經濟發展，並樹立稅制里程碑。

許虞哲在107年7月轉任期交所後，仍秉持其勇於任事之一貫精神，帶領臺灣期貨市場屢創新猷。上任後即以其賦稅長才，積極溝通並成功爭取到取消股價類期貨交易稅率減半落日條款，使全國期貨交易人、期貨業者均受惠，推動美國那斯達克100期貨及櫃買富櫃200期貨上市、推動建置店頭衍生性商品集中結算機制及擴大動態價格穩定措施適用商品等， 107年臺灣期貨市場交易量更首度突破3億口大關，創下歷史新高。

ET快訊
劉真傳自發性腦出血開顱　經紀人首發聲了
快拿出身分證！0、3、2、6全中　吃温野菜可享6折優惠
劉真自發性腦出血開顱！醫解析「手術關鍵」：應是不得已才下此決
安倍晉三會議上「狂咳赤手摀口」影片曝！官員嚇到崩潰拉口罩
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

富士康鄭州廠驚傳1員工身亡　死因不明

疫情之下Fed閃電降息2碼　瑞銀：不排除下次會議再降

振興抵用券來了！結合國民旅遊「每房」給予600至800元、可跨區使用

歷史首見！10年期美債殖利率跌破1%

蘋果傳推6款Mini LED產品...包括iPad、iMac Pro、MacBook Pro　郭明錤：晶電成贏家

疫情衝擊　SARS模式再起？房市入手好時機？

疫情造成民眾瘋搶衛生紙　公平會：業者若哄抬價格將嚴懲

台灣第一艘碳中和天然氣船來了！中油：相當610座大安森林公園吸碳量

期交所前董座許虞哲追思奠禮今舉行　兒子：父親住院仍在批改公文

國泰攜手蝦皮首創「蝦米貸」　信用小白賣家最高可貸到300萬

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

家人是撒旦魔鬼、信徒包尿布做禮拜　他解密韓國「新天地邪教」驚人內幕

小資族來看！銅板價搞定3人份料理　只要5食材輕鬆煮出「超香炒泡飯」

獨居婦「安徽返台」未居家檢疫 搭公車出門買糧...司機乘客嚇傻

超軟爛狗生！霸佔牆角側躺曬太陽　飼主掃落葉...認命抬起「腿庫」XD

小孩剛出生！狗媽媽討摸忘餵奶XD　爸急抱回去&塞好寶寶「教牠當媽」

富士康鄭州廠驚傳1員工身亡　死因不明

疫情之下Fed閃電降息2碼　瑞銀：不排除下次會議再降

振興抵用券來了！結合國民旅遊「每房」給予600至800元、可跨區使用

歷史首見！10年期美債殖利率跌破1%

蘋果傳推6款Mini LED產品...包括iPad、iMac Pro、MacBook Pro　郭明錤：晶電成贏家

疫情衝擊　SARS模式再起？房市入手好時機？

疫情造成民眾瘋搶衛生紙　公平會：業者若哄抬價格將嚴懲

台灣第一艘碳中和天然氣船來了！中油：相當610座大安森林公園吸碳量

期交所前董座許虞哲追思奠禮今舉行　兒子：父親住院仍在批改公文

國泰攜手蝦皮首創「蝦米貸」　信用小白賣家最高可貸到300萬

避免群聚感染　徐國勇：擬訂1千人為大型活動指標

不斷更新／民主黨超級星期二！桑德斯奪「最大票倉」加州　415票全收

愛情等的是一個「時機」 ！愛得深愛得早　不如愛得剛剛好

劉真緊急開顱…醫憂「換心機率降低」：不樂觀！　曝最嚴重後果「腦功能完全喪失」

「一天賺不到300元！」小吃店生意掉一半…老闆無奈遣散　苦嘆：要吃土

WhatsApp也有深色模式了！　iOS、Android都適用

林俊憲擬修健保　游淑慧：民進黨執政五年是在哈囉？

日本必去賞櫻景點「大阪造幣局」今年不開放　500公尺櫻花通道明年才看得到

擬推外國人永久居留...陸全網爆「民族自救」抗議！官媒慘遭瘋狂洗版

馬力激升640匹、破百2.6秒　保時捷「歷代最強」911 Turbo S亮相

財經熱門新聞

台新少主正妹妻曝光！　驚人身世起底

即／Fed無預警降息　美股逆轉暴漲

拒包線　台廠：口罩原料台灣優先

鴻海油電混合車新品明年上市　劉揚偉：預計2年後再推純電動車

新冠肺炎又一新潛力藥物達陣　生技中心完成「法維拉韋」合成

即／美股下跌200點　G7救市無行動

影／存股達人投資建議　定期定額買0056、00752 ETF

刮刮樂贏向終點線　3個200萬頭獎等你拿

2月800萬片防花粉口罩　出口日本

新制勞退基金分紅！過半勞工帳戶今入金逾1萬　140萬人可分逾5萬

台灣第一艘碳中和天然氣船來了！相當610座大安森林公園吸碳量

鴻海自製口罩達400萬片　自行組裝「口罩機」將投入測試

銀樓金價水漲船高　業者建議分批賣

台灣菸酒公司預計招募710人！從業職員月薪3萬8起跳

更多熱門

相關新聞

滯留武漢台人嗆告蔡政府　陳柏惟：困住你的是中國「你怪的卻是台灣」

滯留武漢台人嗆告蔡政府　陳柏惟：困住你的是中國「你怪的卻是台灣」

滯留湖北一千多名台灣民眾等不到包機回家，面對對岸文宣戰力提升，滯留民眾憤怒情緒水漲船高，有百位台灣人要自費跨海喊告蔡英文政府違憲。對此，新科立委陳柏惟4日受訪時感嘆，困住這些台灣人的是中國大陸，「你怪的卻是台灣」。

蔡英文追思許虞哲：國家損失優秀人才...沒有他稅改就不會成功！

蔡英文追思許虞哲：國家損失優秀人才...沒有他稅改就不會成功！

蔡英文想換閣揆？　總統府駁：內容全屬杜撰

蔡英文想換閣揆？　總統府駁：內容全屬杜撰

批韓國瑜整天「打麻將抱女人」　前立委挨告獲不起訴！

批韓國瑜整天「打麻將抱女人」　前立委挨告獲不起訴！

高嘉瑜質詢處女秀被蘇貞昌「噹」　陳時中：醫護禁出國是不得已

高嘉瑜質詢處女秀被蘇貞昌「噹」　陳時中：醫護禁出國是不得已

關鍵字：

許虞哲期交所追思會總統蔡英文

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

基隆艦班長帶女兵壞壞超過1小時！她狂叫蓋過輪機聲

才認10年前交往謝和弦！成語蕎淚訴撿到渣男友「用過的保險套」

媽喊淪醫療人球…醫氣炸：叫她滾

姐夫睡走女友！綠帽男「隱忍3年復仇計畫」網讚爆

以綸分了郭書瑤1個月！「情人節IG發文洩愛」蔡瑞雪

日本議員質詢：請容我稱武漢肺炎

台新少主正妹妻曝光！　驚人身世起底

《炮仔聲》璟宣離婚早當媽！

具荷拉哥哥許願「投胎來當哥女兒」成真

丘美珍／如果你家有個孩子像唐鳳

擺攤賣蝙蝠遭檢舉…老闆氣瘋公布照片

Luna：曾有誤會，4年沒聯絡　雪莉主動和好⋯3周後輕生

快訊／國際奧委會：東京奧運如期舉辦

「最美趙敏」劉玉璞猝死家中…3天後才發現！

9歲女孩肚裡長10cm肉球！割開驚見「塞滿心臟、牙齒」

更多

最夯影音

更多
扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻
超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面