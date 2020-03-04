期交所前董座許虞哲追思奠禮今舉行　兒子：父親住院仍在批改公文

▲前財政部長、台灣期貨交易所董事長許虞哲 。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

故財政部前部長、臺灣期貨交易所董事長許虞哲追思祝福奠禮於今（4）日上午8時30分舉行，總統蔡英文、行政院前院長林全、金管會主委顧立雄等皆親臨現場致意。故許董事長治喪委員會表示，感謝各界在治喪期間給予多方協助。

追思會中，許虞哲的兒子也在現場表達對父親的感謝，他提到，父親的一生都奉獻給國家，也對自己一直身在財政部擔任公職感到非常驕傲，雖然當時他可利用直升機到各地方稅捐處訪查，但父親認為搭著慢車沿途經過各地區，才能真正觀察到地方的稅收環境，也是因為父親如此「腳踏實地」，甚至身體已經抱恙住院，仍在病床前批改期交所公文。

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許虞哲生於民國41年10月27日，109年2月15日下午4時25分辭世，享壽69歲。從國立政治大學財政研究所畢業後，曾赴美深造取得哈佛大學法學碩士學位，擁有稅務、法務雙重學位，一路從基層財政部稅務員、稅捐稽徵處處長、國稅局局長、賦稅署署長、常務次長、部長，於財政部長退休後，轉任期交所董事長迄今。

許虞哲將畢生光陰奉獻予國家，創造出「許第一」奇蹟，更為國家培育無數財稅人才，承繼其志業，繼續為國家財政健全、經濟發展努力奮鬥。

▼蔡英文（右）頒發頒發褒揚令給許虞哲兒子（左）。（圖／記者徐斌慎攝）

而許虞哲最令各界印象深刻的是，在任職財政部長期間推動重大稅改。積極拜會立法院朝野黨團溝通，為稅改政策辯護而努力，終使各項影響人民深遠的稅法修正案順利通過。其任內通過的重要稅法修正案如：境外電商課稅新制、106年證券交易稅當沖降稅、106年納稅者權利保護制度及107年所得稅制優化方案等，尤以所得稅制優化方案影響層面最大，全臺年薪40.8萬元以下四成上班族全部受惠。

這項臺灣史上最大規模稅改實施後，不但減輕中低所得者與育兒家庭租稅負擔，更因調降綜所稅最高稅率，有助企業留才、攬才及投資，促進臺灣經濟發展，並樹立稅制里程碑。

許虞哲在107年7月轉任期交所後，仍秉持其勇於任事之一貫精神，帶領臺灣期貨市場屢創新猷。上任後即以其賦稅長才，積極溝通並成功爭取到取消股價類期貨交易稅率減半落日條款，使全國期貨交易人、期貨業者均受惠，推動美國那斯達克100期貨及櫃買富櫃200期貨上市、推動建置店頭衍生性商品集中結算機制及擴大動態價格穩定措施適用商品等， 107年臺灣期貨市場交易量更首度突破3億口大關，創下歷史新高。