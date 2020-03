可憐小貓耳朵被人「一口口咬掉」　變態飼主被判終身禁養寵物

▲小貓耳朵慘被飼主一口一口咬掉。(圖/示意圖,與本新聞無關/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國一名20歲男子被人舉報有虐待動物的行為,動保組織前去調查發現,其所養的小貓不但受虐嚴重,耳朵甚至被病態的「一口一口吃掉」引發眾怒,近來被法官宣判入獄12週,並且終身不得再飼養動物。

居住在林肯郡格里姆斯比(Grimsby)的20歲男子威廉森(Aaron James Williamson),被人目擊虐待動物的惡行,英國皇家防止虐待動物協會(RSPCA)於去年9月11日從他家中救出3條受虐小貓。動保工作人員伯里斯(Kate Burris)表示,其中一條名叫立頓(Litten)的小貓受傷情況最為嚴重,「威廉森多次啃咬牠的耳朵,造成大部分耳朵都被咬掉了,而且他虐打小貓的次數竟然多到他記不起來。」

本案近來開庭,法官寇蒂斯(Daniel Curtis)痛斥威廉森,每天都在虐待這條毫無抵抗能力的小動物,行為令人髮指,「威廉森受訪時自稱是『怪物』,我覺得這個描述還滿正確的」。威廉森因為當庭認罪,被勒令支付英鎊250元(約台幣9,577元)罰金,並額外賠償受害者英鎊120元(約台幣4,596元)以及入獄。

動保人員表示,3條小貓獲得安置後,目前都已經找到新家,其中立頓被改名為奧利奧(Oreo)後現在過得十分幸福,「第一次看到牠時我十分驚訝,因為牠遭到虐待還是如此親人可愛,就知道牠會成為任何家庭的完美伴侶,很高興牠找到夢幻般的新家,如果當時我們沒有介入,現在將會是完全不同的結局。」

Vile man who bit ear off 'tortured' kitten banned for life from owning animalshttps://t.co/IcY3Wbc8lW pic.twitter.com/trbVpaWfHC