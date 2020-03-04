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川普盼國會批准85億美元緊急防疫　FDA承諾提供100萬次篩檢

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▲▼ 美國華盛頓州金郡（King County）衛生部門衛生官員2月29日召開記者會說明第一起死亡案例。（圖／路透）

▲美國華盛頓州金恩郡（King County）衛生部門衛生官員2月29日召開記者會說明第一起死亡案例。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國新冠肺炎確診數累計124例，其中華盛頓州就有27例、9死，疫情似乎仍在擴散。總統川普表示，政府團隊正努力與國會合作，試圖通過緊急防疫資金法案，他希望議員們能夠批准大約85億美元的資金。此外，食品藥品監督管理局（FDA）透露，周末時將可準備好篩檢工具，屆時能夠提供大約100萬次的檢測。

美國眾議院4日將要針對一件緊急資金法案進行辯論。川普表示，政府正努力與國會合作，通過緊急防疫資金法案。他補充提到，希望議員們能夠批准大約85億美元。

但是，參議院的民主黨人士表示，關於是否能夠負擔新冠肺炎篩檢與疫苗的議題上，他們與共和黨有所分歧，可能阻礙資金法案的通過。參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）認為，帶領政府防疫工作小組的副總統潘斯（Mike Pence）在會議中無法回答篩檢可行性的「關鍵問題」，「他們沒有我們需要的答案。最大的疑問是篩檢將在何時、何地？他們無法回答人們到底多快才能接受檢測。」

《路透社》報導，美國先前所有篩檢都是由疾病管制與預防中心（CDC）所實施，因此導致結果往往延遲好幾天才能公布。FDA局長海恩（Stephen Hahn）向國會表示，周末時將準備好新一波篩檢工具，屆時實驗室將能夠實施大約100萬次的新冠病毒篩檢。

華盛頓州3日通報新增3起死亡病例，州內累計9起死亡病例。根據國務院，其中8人位於金恩郡（King County），因呼吸道疾病病逝，另一人位於鄰近的史諾霍米須郡 （Snohomish County），另據西雅圖與金恩郡公衛單位指出，一共6名死者都在金恩郡柯克蘭的「常春醫療中心」（EvergreenHealth）。

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