超級星期二「未有外力干預」　美選民最關心新冠肺炎！

▲美國前副總統拜登（Joe Biden）支持者在集會上舉牌歡呼。（圖／路透）

文／中央社華盛頓3日綜合外電報導

今天是美國14州同時舉行總統初選的「超級星期二」，目前沒有外力干預跡象，反而是新冠肺炎疫情左右選民投票意向，有4州約3/4選民說，這是他們決定把票投給誰的因素之一。

艾迪生媒體研究機構（Edison Research）據出口民調所做分析顯示，援引2019年冠狀病毒疾病（ COVID-19，新冠肺炎）為投票決策因素的選民，德州達7成8，北卡7成6，加州7成5，維吉尼亞州7成3。

新冠肺炎去年12月自中國湖北省武漢市爆發，蔓延全球，累計約9萬人感染，3000多人喪生。美國目前死 亡人數9人，確診和尚待確診數有108例。另一方面，維安專業人士齊聚北維吉尼亞地區，進行史無前例監控措施以反制網絡攻擊和外國散布假消息，表示目前並未出現任何干預跡象。

國土安全部旗下網路安全和基礎設施安全局（ Cybersecurity and Infrastructure Security Agency ）局長克瑞布斯（Christopher Krebs）說：「今天具體來說，我們尚未見到假消息數量有任何激烈增長。」

今天有14個州舉行總統初選，決定黨提名人的黨代 表票會有1/3在這天產生，因此被冠上「超級星期二」 名稱。 由於美國各情報機構認定俄羅斯干預2016年美國總統大選，華府推出多項措施來打擊欲影響投票的駭客行為和外國宣傳活動。 網路安全和基礎設施安全局承包商「選舉基礎設施 資訊共享和分析中心」（EI-ISAC）負責人史皮爾（Ben Spear）表示，自2016年以來，全美50州都已在系統架設監控軟體來偵測網攻。

史皮爾點出，2020年和2016年初選的差異是，「我們看到州政府和地方官員參與度明顯提升」。

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