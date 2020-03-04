南韓樂天化學工廠大爆炸「31人輕重傷」！　民宅慘被震毀、外牆剝落

記者陳宛貞／編譯

南韓樂天集團子公司樂天化學（Lotte Chemical Corp）位於忠清南道瑞山市大山邑的化學工廠於當地時間4日凌晨近3時（台灣時間2時）發生大爆炸，造成31名工人及附近居民受傷送醫，其中2名工人傷勢嚴重，已經送到忠南天安大型醫院治療，所幸無人喪命。

消防當局動員附近消防局的人力及裝備，共出動240多名消防員及38輛消防車，約2小時後，於5時12分撲滅火勢，目前持續處理殘火。

警方及消防當局初步判斷，起火點位於石腦油裂解中心（NCC·Naphtha Cracking Center）。從原油精煉的石腦油是製造化學製品的原料，以1200度高溫裂解後會產生乙烯、丙烯及裂解汽油等。消防當局推測，工廠在生產乙烯過程中發生意外，導致爆炸，將了解廠方說法後調查詳細事發原因。

意外發生後，樂天化學已經中斷大山工廠部分作業，製苯的BTX工廠及製造丁二烯的工廠也停工。該公司表示，目前共7間廠房停止運轉，另6間廠房正常運作。

爆炸發生當時伴隨巨大晃動，導致附近商家及民宅出現窗戶破裂、外牆剝落等狀況，居民也因為巨響從睡夢中驚醒。有民眾表示，「就像有飛彈掉下來一樣，總共發生2次爆炸。我們村裡也有人家裡的屋頂因為爆炸而倒塌，因此受傷，簡直是一團亂。」