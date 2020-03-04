「分租公寓」無人住連兩晚亮燈　女房東、老公趕到開門嚇一跳

▲房東帶警方到場時，男子竟還鎮定地躺在床上。（圖／翻攝《看看新聞》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸南京市一名陳女士之前在中央門轄區內分租套房，因某些原因一直處於停業整改的狀態。沒想到她近日晚間接到小區保安的電話，稱這兩天夜裡公寓一直都亮著燈。這沒人住的公寓怎會亮燈？她和丈夫就趕緊趕了過去，結果打開門後被眼前的一幕嚇了一跳。

《看看新聞》報導，陳姓房東2月27日晚間10時多獲報，到公寓發現裡頭一片狼藉，一名陌生男子正悠然自得在其中一間套房睡大覺，每間套房的門全部被撬掉，讓陳女士見狀趕緊報警。

隨後，陳女士帶著民警來到男子所在的房間，看到對方竟還鎮定地躺在床上。公寓內幾乎每個房間都被翻動過，三個空調被拆得所剩無幾，三台電視也不見蹤影。

▲▼男子變賣電器、吃光所有東西。（圖／翻攝《看看新聞》）

鼓樓公安分局中央門派出所民警胥梓康說，男子把公寓所有能用的東西，電器包括微波爐、電磁爐和冰箱，全搬到一個房間內供自己使用，吃光房內的東西。他表示，男子沒錢後就變賣電視機，包括空調裡面的銅線賣給廢品收購站，換來的錢在超市裡面買大米麵條，供自己食用；男子每天也會到別的房間，用房東沒有斷掉的網路上網看電影。

經審訊，男子姓張，今年27歲，2019年下半年曾在公寓下面一層樓居住過，知道該公寓因責令整改暫時處於停業狀態。今年1月中旬，他沒找到工作，就從二樓和三樓的夾縫翻牆進入公寓，在裡面吃吃喝喝，目前因涉嫌盜竊罪已被鼓樓警方刑事拘留。

▲▼無業男竟潛入無人公寓住一個多月。（圖／翻攝《看看新聞》）



▼鼓樓公安分局中央門派出所民警胥梓康。（圖／翻攝《看看新聞》）