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國泰攜手蝦皮首創「蝦米貸」　信用小白賣家最高可貸到300萬

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▲▼國泰金數數發中心與旗下國泰世華銀行，攜手蝦皮購物合作，即日起推出「蝦米貸」，幫助電商賣家解決周轉、貸不到款等難題。 （圖／國泰金提供）

▲國泰攜手蝦皮購物推出「蝦米貸」，幫助電商賣家解決周轉、貸不到款等難題。 （圖／國泰金提供）

記者紀佳妘／台北報導

國泰金控數位數據暨科技發展中心（數數發中心）與旗下國泰世華銀行，攜手蝦皮購物合作，即日起推出大數據信貸商品「蝦米貸」，無論是白手起家或是信用小白的蝦皮賣家，憑本身商戶資訊與過往交易紀錄等非傳統金融數據，即可線上申請信貸，核貸後隨即撥款入戶，最高可貸到300萬元。

過去申請傳統信貸需調查財力證明、聯徵紀錄等資訊評估是否核貸，因此許多社會新鮮人或是信用小白都被銀行拒於門外，更別說剛起步、收入不固定的網拍賣家，如今網購商城情勢快速變動，充滿強烈短期資金的缺口，部分賣家臨時需周轉的銀彈需求，卻不一定能即時貸到足夠額度，成為網路賣家的痛點，也是過往傳統金融業容易忽略的一環。

請繼續往下閱讀...

為了讓有資金需求的蝦皮賣家們能更便捷快速取得相對額度的借貸資金，國泰金控數數發中心與旗下國泰世華銀行攜手蝦皮購物，推出為電商賣家量身設計的新型態信貸商品「蝦米貸」，同時透過API串接使申貸流程與使用體驗更加流暢便利。

當賣家有資金需求時，只需輕鬆幾個步驟，賣家的商戶資訊及營運狀況等數據將帶入獨有的信用評分模型，試算後將提供賣家相對應的可貸額度，申貸額度最高可達300萬元，最多可分60期，最低浮動利率為2.88%，最快5分鐘內便可核貸並立即撥款至與蝦皮連動的帳戶。

蝦皮賣家想要申請「蝦米貸」須符合4條件，首先是開立蝦皮商戶3個月以上的賣家，其次是賣家近3個月平均月營收達1萬元，第三是賣家近3個月每月訂單大於10筆，第四是首波開放給國泰世華銀行卡戶或存戶申請，藉此幫助電商賣家解決周轉、貸不到款等難題。

國泰金控數數發中心協理梁明喬表示，國泰世華銀行與蝦皮購物去年攜手推出聯名卡獲得市場熱烈歡迎，同時更進一步思考如何運用數據，替使用者找出創新的解決方案，這次延續數位數據生態圈理念與專業數據分析能力，今年推出賣家專屬的「蝦米貸」，期待協助蝦皮賣家解決本身實際資金需求與難題，活絡平台交易，打造電商金融生態圈。

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