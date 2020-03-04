狠批南韓「低能又雙標」！　金與正首度主動發聲：試射屬自衛行為

▲ 金與正在北韓的地位逐漸提升。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

北韓2日下午無預警試射2枚疑為超大型火箭砲的武器，在全球為新冠肺炎疫情奔波之際挑起朝鮮半島緊張，引起南韓政府憂慮。北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正3日強硬表示，對於青瓦台的反應相當驚愕，因為試射武器是自衛行為，並非為了威脅他人而進行。

北韓2日朝東海（日本海）發射2枚武器，隔天《朝中社》報導，領導人金正恩戴著黑色帽子、穿著黑色皮革外套親自指導訓練。南韓青瓦台3日為此緊急召開會議，對北韓挑起軍事緊張的行為表達強烈的憂慮。與會官員也表示，試射武器對緩和半島情勢毫無幫助，要求北韓停止這類行為。

▲▼ 金正恩2日視察前線遠端砲兵部隊發射火箭砲的訓練，親自指導發射。（圖／朝中社）

金與正3日晚間透過北韓官媒《朝中社》發表「對青瓦台低能的思考方式表達驚愕之情」談話，針對人民軍前線遠端砲兵部隊2日的火力訓練表示，「聽說南方青瓦台喊著『非常遺憾』、『要求中斷』，我方不得不感到驚訝，簡直是多管閒事、作賊喊捉賊的極致。」

金與正指出，南韓明明也經常舉行軍演、使用尖端武器，針對青瓦台的反應表示，「南韓自己可以進行軍事行為，卻說我們不能舉行軍演。這種不合邏輯的主張和言行只會增加對南韓的不信任、憎惡與輕蔑。」

金與正也對原定月初舉行的美韓聯合軍演延期一事表示，「新冠肺炎在南朝鮮爆發，才導致軍演延後，並非出於對和平及和解毫不關心的青瓦台之主的決心，強盜般不講理的作風完全和美國一樣」，譴責南韓比起流著相同血脈的北韓更重視同盟國美國。

金正恩2012年掌權後，這是金與正首度發表談話。金與正自宣傳鼓動部副部長晉升第一副部長，在2019年底的勞動黨全員會議正式踏入權力核心頂端的組織指導部。自2018年平昌冬奧以來，金與正扮演北韓對南韓特使，此次卻強烈批評青瓦台，可能使未來兩韓關係更難破冰。

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