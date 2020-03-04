完事後慘遭調侃性能力　俄男「刺殺凹折辣妹醫師」母開紅行李箱…當場嚇哭！

▲俄羅斯女醫師部落客遭到凹折成箱屍。（圖／翻攝自ТВЦ）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯莫斯科2019年7月發生一起殘忍的箱屍案。一名擁有8萬多粉絲的美部落客因為在跟男友發生完關係後，不斷冷嘲熱諷對方的性能力與工作能力，遭到對方拿刀活活割喉刺死，接著被凹折進行李箱內。女部落客的母親因為遲遲找不到女兒，到公寓查看已經為時已晚。

綜合俄媒報導，在社群網站上擁有8萬多粉絲的24歲辣妹女部落客葉卡捷琳娜（Екатерина Карагланова）和男友加列耶夫（Максим Гареев）發生關係之後，竟大力抨擊對方的性能力，更提到自己身邊多的是財力、性能力豐厚的男性，導致加列耶夫自尊心嚴重被汙辱，兩人爆發口角之後，竟拿刀刺死葉卡捷琳娜。

葉卡捷琳娜一度遭到毆打之後，想跑到廁所躲起來，卻仍遭到加列耶夫抓住，一刀刺進胸腔內、並將喉嚨割開。加列耶夫事後更將葉卡捷琳娜的遺體塞進行李廂後離去。直到葉卡捷琳娜的母親發現女兒的手機都打不通，跑到住處去找人，才發現客廳有個半蓋的紅色行李箱，打開驚覺竟是葉卡捷琳娜被凹折的遺體。

▲葉卡捷琳被母親發現時，身體變形。

葉卡捷琳娜的父母都為醫師，而葉卡捷琳娜除了是部落客外，也是自醫學院剛畢業。加列耶夫遭到逮捕後，在法庭上表示，葉卡捷琳娜私下有兼職當性工作者，因此兩人完事後，她瘋狂調侃性能力才引爆殺機。然而葉卡捷琳娜的父母堅決否認女兒有從事特種兼職。

加列耶夫向調查委員會表示，自己當下已經失去理智，一開始先毆打她的頸部，接著在廚房拿刀一路追殺女方，女方逃到廁所後，被拖出來猛刺，最後身亡。葉卡捷琳娜的父母親事後，曾上傳影片公開女兒最後的下棺墳墓，悲痛的哀悼。