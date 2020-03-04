累積百萬人財富是危險的！　賈伯斯遺孀決定裸捐280億美元

▲賈伯斯遺孀羅琳認為個人的財富累積相當於百萬人是不正確的。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者周茹焮／綜合報導

蘋果創始人賈伯斯遺孀羅琳（Laurene Powell Jobs）為世界上最重要的慈善家之一，她計畫將280億美元（約新台幣8391億元）的龐大遺產捐出。羅琳曾說過不會讓子女繼承遺產。

據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaire Index）顯示，羅琳目前爲全球富人榜中的排名第37名，是排名全球第六的女性富豪。

羅琳也曾在「紐約時報」報導中透露，賈伯斯不在意所累積的財富，她自己也沒興趣累積財富，坦承不會讓孩子繼承遺產。

自賈伯斯離世後，羅琳投身於非營利事業中，對於教育更是責無旁貸。同時，她認為財富不應等到死後才捐出來，而是在生前就要去實踐的。為此，她採取了不同的策略。在科技產業方面，其中有iPod隨身聽、iPhone智慧手機和iPad平板電腦；教育方面則是創辦「大學之路」；社會方面的貢獻則是成立了「愛默生集團」（Emerson Collective）。另外，為支持獨立新聞媒體，於2019年羅琳買下「大西洋」（Atlantic）雜誌的多數股權。

羅琳說，「假使個人的財富累積相當於百萬人的財富累積是不正確的，且會造成社會財富不平等的危險情形。」同時，慈善史學家本·索斯基斯（Ben Soskis）也擔心，羅琳所主張的觀點，單憑個人的道德觀念去執行，是否會成為另一個社會問題。