10萬人完成檢驗！　衛生專家大讚南韓「防疫3決策」

▲ 南韓得來速篩檢法。（圖／達志影像）

實習記者羅明輝／綜合報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，目前累積超過5000例確診、32人死亡。不過全球衛生專家卻對此分析，南韓確診數量的迅速攀升，其實也就間接證明了他們實驗室在檢驗能力方面的優秀，除了病例數字公開透明，每天能檢測多達1萬人是否患病，不論速度還是範圍，都是美國與其他國家目前比不上的。

綜合《美國ABC新聞網》及韓媒報導，截至2日為止，南韓已經有10.9萬民眾接受了新冠病毒檢測，這個數字遠遠大於義大利的2.3萬人及英國的1.3萬人。美國甚至還不到500人參與檢測。

據了解，南韓民眾目前等待採檢的時間，已經從原本每人需等超過1小時，縮減為大約20分鐘；在採檢的時間方面，也從每人需花30到60分鐘，縮短至只要5至10分鐘就能完成；至於醫院的檢體化驗時間，原本需要1至2天，目前更是一口氣縮減到只需要2至6小時就能化驗完畢。

▲ 南韓2日已經有10.9萬人進行病毒檢測 。（圖／翻攝自worldometers官網）

南韓的檢測速度之所以大幅加快，一方面是因為各縣市政府從2周前開始，在公共停車場或空地，專門設置「得來速」臨時檢測站。民眾開車到這些檢查站後，完全不用下車，就會有身穿防護衣、口罩的醫護人員從車窗為他們測量體溫，同時採集呼吸道檢體，整個過程只要10分鐘就能結束，民眾不必再千里迢迢至醫院，花時間排隊做檢測，也不用擔心會因此「群聚感染」。

▲ 南韓疾病控制及預防中心2月緊急核准4種武漢肺炎試劑上市。（圖／翻攝seegene官網）

另一方面，南韓疾病控制及預防中心（KCDC）在今年1月中引進了「聚合酶連鎖反應（PCR）試驗技術，多虧了這項技術，原本需要1至2天的化驗過程，大幅縮短到只需6小時就能完成。同時，KCDC也在2月緊急核准4種武漢肺炎試劑上市，以往這類試劑至少需1年審核才能批准上市，但面臨疫情蔓延，南韓原本沒有任何檢測試劑可以使用，因此KCDC作出臨時批准，讓4種試劑陸續上市，大大加快了檢測的速度與精確性。

▲ 南韓縣市政府在停車場或空地設置「臨時檢測站」 。（圖／翻攝自saturdayarena推特）



對此，美國企業研究院（American Enterprise Institute for Public Policy Research）博士高提利（Scott Gottlieb）在推特上大讚，「南韓的新冠肺炎數據非常詳盡，他們展現了優秀的診斷能力」；哈佛公共衛生學院的華裔傳染病學家丁亮（Eric Feigl-Ding）說道，「我很敬佩他們對於疫情的投入，還有資訊透明的部分。」；美國麻州最大獨立醫院South Shore Health傳染病主任埃勒林（Todd Ellerin）也提到，「我覺得非常厲害，現在正是緊張的時刻，我們就應該要像南韓學習他們的應變方式」。