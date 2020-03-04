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台股開盤上漲40點！不畏美股跌近3%　指數力守11300點

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▲▼受美股多日暴跌影響，台股3/2開盤上演補跌行情，以跳空下殺兩百多點開出。在陸股止穩的帶動下，台股上演反攻行情一路向上，截至中午為止指數僅小跌三十多點。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美國聯準會（Fed）無預警宣布降息兩碼，美股道瓊指數盤中反彈大漲300點，但仍無法抵抗市場憂慮，終場下跌近800點、跌幅近3%。台股今（4）日開盤未受影響，上漲40點、以11,368點開出。

截至上午9點01分，指數上漲25點、為11,359點。

請繼續往下閱讀...

電子三雄中，台積電（2330）以322元開出、上漲1.41%；鴻海（2317）開在81.1元、上漲0.61%；股王大立光（3008）以4605元開出、上漲0.54%。

知情官員指出，八大工業國組織（G7）各國財長當天舉行會議，但電話上並無討論具體計畫；Fed將聯邦基金利率調降2碼為1.0％至1.25％，雖一度促使道瓊指數盤中反彈300點，但仍難挽救美股跌勢。美股「報復性反彈」不過一天時間，四大指數周二（3日）收盤再度重挫，跌幅全在2.8％以上，費半指數更跌逾3%。

美股道瓊指數下跌785.91點，或2.94%，收25,917.41；那斯達克指數下跌268.07點，或2.99%，收8,684.09點；標普 500 指數下跌86.86點，或2.81%，收3,003.37點；費城半導體指數下跌60.12點，或3.41%，收1,705.26點。

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