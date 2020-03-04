幼女疑遭H名醫性侵　單親媽賣車拋房討公道「19年舊案藏玄機重啟」

▲小安從小就是媽媽的心頭肉，圖為媽媽要帶她跳芭蕾舞前的留影。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

現年58歲的林姓婦人，19年前和H名醫談了一段感情，帶著9歲的女兒小安住進H的豪宅，怎料有一天突然發現女兒臉頸有傷且昏倒在房內，經送醫查出小安血液中有高濃度的一氧化碳，直至數個月後小安奇蹟甦醒，才從小安的口中知道她被H性侵，還被另外一個女人差點殺害。

19年前來小安母女一直努力想討回公道，案件日前一度重啟偵查，但又被偵結不起訴，現由律師向高檢署聲請再議中。

本案疑點重重，從小安的口中知道，2002年1月28日她放學回家，被獨自在家看A片的名醫性侵，並被恐嚇「不能告訴媽媽，不然就將妳們母女趕出去」，之後，29日凌晨，小安在睡夢之中被驚醒，看見一個女人正在動手打她，還用枕頭悶住她的臉部，讓她無法呼吸而逐漸知去意識。

但小安被送到醫院後，查出腦部缺氧而昏迷的原因是一氧化碳中毒，但小安房間並無熱水器，如何一氧化碳中毒？ 而檢方第一次不起訴書指出，小安的傷可能是中毒昏迷時自己弄傷的，但調查發現小安的床是一張高度不到20公分的床墊，根本不可能摔成這樣。

▲小安最愛吃炸雞，媽媽在一旁喝玉米湯愛憐地看著她猛吃。（圖／黃耀徵攝）

經過19年的痛苦煎熬，去年終於本案獲得重啟偵查的機會，但檢察官同樣未查明真相就草草偵結，再次予以被告不起訴處分，包括被告於案發時間的行蹤、通聯紀錄都沒調查，也未傳喚受理報案的女警、主治醫師，留下重重未解的疑點。

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19年前疑遭名醫性侵及險些被謀害的小安，至今仍有創傷後壓力症候群等多種病狀，而小安媽媽為了力拚案件能重啟調查，不僅賣車賣房，甚至為了照顧小安難以工作而淪為低收入戶。

告訴本刊，她在結束第1段婚姻後獨自撫養著小安，當時她從事仲介貿易，將台灣的產品銷往大陸，也投資股票，賺了不少錢，甚至在台中市區買了房子，生活無缺，所以只要一有空就帶著小安到處玩，台灣各地幾乎都有母女倆的身影，還帶出國滑雪，「小安就是我唯一的寶貝。」

安媽回憶2001年的那一場戀情導致後來的種種不幸，至今仍無法相信她怎麼就這麼容易被騙。她說，那年6月底學校放暑假，她開車帶著小安北上訪友，因喉嚨不舒服，而閨密好心帶她去熟識的診所看病，才因而認識那位H名醫。

自從小安受害成為植物人，幸運地恢復神智之後，由於腦部受創，又罹患創傷後壓力症候群，加上注意力不集中有過動症，安媽為全心照顧，根本無法外出工作，只能賣車賣房繼續醫治小安。

安媽說，最慘的時候甚至無家可歸，只能四處流浪，而8年前一場車禍更讓她不良於行，只能靠輪椅代步，生活更是艱難，還好有公益團體及民意代表的協助，才取得低收入戶的補助繼續活了下來。

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