快訊／國際奧運會宣布：東京奧運如期舉辦

▲國際奧委會重磅宣布，日本東京奧運7月如期舉行。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

德國籍國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）3日在瑞士洛桑召開記者會，儘管當前新冠肺炎蔓延全球，仍宣布東京奧運在4個月後如期舉行。巴赫表示，國際奧委會仍堅持要成功舉辦2020東京奧運會，並鼓勵運動員應該繼續維持每日鍛鍊，以求身體狀況最佳的情況下參賽東京奧運。

綜合外電報導，東京奧運及帕運國務大臣橋本聖子（はしもと せいこ，Seiko Hashimoto）3日在國會上表示，由於新冠肺炎疫情流行，賽事可能會推遲到年底再舉行，但最終決定由國際奧委會定奪。

巴赫當天在國際奧委會（IOC）執行董事會議後，立刻召開記者會向外界發布聲明，2020東奧將按照原計畫，在下半年7月24日到8月9日舉行。「國際奧委會執行董事今天向外界表達，將全力貫徹承諾，要成功舉辦2020東京奧運」，聲明中表示，「IOC全體執行董事，已經聽取所有針對疫情採取防疫措施的報告，也經過全盤討論。」

IOC說明，會持續遵循世衛組織（WHO）給予的建議。巴赫發表IOC的聲明全長約2分多鐘，他會後向記者重申，2020東京奧運會如期舉行，但有媒體注意到他的態度有所保留，似乎在為難以預期的疫情影響留有餘地。