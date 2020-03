新冠肺炎致死率3.4%遠高於流感！WHO：更多人可能感染　最新緊急呼籲曝

▲譚德塞在記者會上說,中國病毒爆發速度似乎正在放緩,一天僅新增129例確診。(圖/翻攝WHO推特)

記者陳俊宏/綜合報導

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞表示,新冠肺炎(COVID-19)致死率約3.4%,遠高於季節性流感不到1%的致死率;新冠肺炎傳播率不如流感,但症狀比流感更嚴重。他說,全球口罩、護目鏡用量需增加4成,呼籲製造商緊急增加產量以滿足需求。

「我們處於未知領域。」譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)周二在瑞士日內瓦總部的記者會上指出,「我們知道人們感到恐懼和不確定,恐懼是人類對任何威脅的自然反應,尤其是當我們不完全了解威脅時。但隨著我們獲得更多數據,我們越來越了解這種新冠病毒及其引起的疾病。該病毒不是SARS、不是MERS,也不是流感,它是一種具有獨特特徵的病毒。」

譚德塞表示,新冠病毒是一種新病毒,沒有人對此具有免疫力,這意味著更多的人容易感染。他說,目前全球有近9萬1000例確診,死亡3110例;中國病毒爆發速度似乎正在放緩,一天僅新增129例確診,這是自1月20日以來的最低水平,但歐洲和美國卻在增加。

▼譚德塞和其他WHO官員出席記者會。(圖/翻攝WHO推特)

譚德塞表示,新冠肺炎致死率約3.4%,遠遠高於季節性流感的致死率(低於1%);新冠肺炎傳播率不如流感,但比流感更嚴重,尚無任何疫苗。但他也強調,雖無法控制季節流感,但新冠肺炎仍有可能。而先前WHO官員預估新冠肺炎致死率為2%。

WHO估計,全球每個月需要8900萬片醫用口罩、7600萬副檢查手套和160萬副護目鏡,來對抗新冠肺炎疫情。譚德塞說,估這些醫療用品需求量增加4成,繼續呼籲製造商緊急增加產量,以滿足此需求。

