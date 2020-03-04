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台新少主正妹妻曝光！180帥男返台接班　老婆驚人身世起底

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圖、文／鏡週刊

台新金董座吳東亮的么兒吳昕豪啟動接班，元月中正式進入台新金兩大獲利引擎台新銀、台新證董事會。

農曆年後，武漢肺炎（新冠狀病毒，COVID-19）疫情在全球擴散，台新金為因應武漢肺炎，緊急召開對策會議，會中有個方頭大耳、身高超過180、穿著深色西裝、正聚精會神仔細聆聽的年輕人，原來他正是台新金董座吳東亮的么兒吳昕豪。

今年35歲的吳昕豪，去年10月悄悄自日本返台，進入台新金，接連跟在總經理林維俊、財務長賴昭吟身邊，擔任特助；元月16日，台新金發布了3則公告，其中2則是吳昕豪接任台新金二大重要子公司台新銀行、台新證券董事，市場解讀吳昕豪正式就位台新金接班位子。

請繼續往下閱讀...

▲▼台新少主接班。（圖／鏡週刊提供）

▲吳東亮么兒吳昕豪去年自日本返台，進入台新金工作。（圖／鏡週刊提供，下同）

吳東亮2002年創立以消費金融見長的台新金，台新金總資產達2兆元，去年獲利近145億元，年成長12％，旗下兩大引擎台新銀、台新證去年各賺118億元、6億元，占台新金去年獲利8成5以上，繳出一張亮麗的成績單。

面對吳昕豪的人事案，台新金內部評價都相當正面，「他（吳昕豪）很認真，會議上很少發表意見，大部分都是在聆聽、作筆記。」台新金老臣笑說：「會議上大概因為爸爸（吳東亮）還在，他倒是沒主動提什麼意見。」

吳昕豪因為曾在日本工作、求學過，吳家老臣觀察：「和家族其他第三代相比，他比較接地氣，為人客氣，對長輩、專業經理人也都很有禮貌 」

去年6月台新金股東會時，吳昕豪首度出現在台新金股東會上，他悄悄露面，被本刊直擊，記者問他，怎麼會突然來參加股東會？吳昕豪靦腆地笑笑說：「回來學習。」就立刻低調快閃不願多說。

去年10月，台新員工就發現，吳昕豪常出席內部重要決策會議，「Patrick（吳昕豪）是奉父命回台灣，準備接班，他在金融業工作過，對銀行也不陌生，只是還不夠了解台新金的文化，所以要回來好好歷練。」吳家友人向本刊指出。

▲▼台新少主接班。（圖／鏡週刊提供）

▲吳昕豪和太太胡亦蓮是青梅竹馬，2人在2015年完婚。

正式進入接班梯隊的吳昕豪，在2015年和生華生物科技董事長、前開發金總經理胡定吾的掌上明珠胡亦蓮完婚，「吳東亮和太太彭雪芬都希望Patrick趕緊定下來，先成家後立業，準備接班。」吳家親友透露。

台新金董座吳東亮么兒吳昕豪和太太胡亦蓮交往多年，2人是青梅竹馬，吳、胡兩家更是世交，胡亦蓮當年還在胡定吾太太郭惠文肚子裡時，彭雪芬就替吳昕豪許下緣分，告訴郭惠文，「如果這胎是女生，我就認做乾女兒。」

也因此，胡亦蓮從小就備受彭雪芬的疼愛，胡亦蓮在美國求學時，兩家還安排胡亦蓮和吳昕豪念同所學校，就為能彼此就近照顧，胡定吾對吳昕豪這個女婿頗為滿意，他大讚吳昕豪個性活潑開朗、朋友多，「可不是一個宅男。」

吳昕豪和胡亦蓮婚後定居在日本，2016年底先替吳東亮添了第1個金孫，前年下半年又替吳東亮添了第1個孫女，湊成一個「好」字，去年10月，2人正式搬回台北定居，讓吳東亮夫婦能就近抱孫，「東亮才不用一天到晚跑去日本去看孫。」吳家親友說。

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