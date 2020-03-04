美主播嗆國家餵不飽人民「才會生吃蝙蝠」　要求中國道歉：習近平或誰都好

▲瓦特斯（Jesse Watters）對中國不只發表過一次激進言論。（圖／翻攝自臉書「Jesse Watters」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國《福斯電視台》政論時事節目主持人瓦特斯（Jesse Watters），3日在節目上以半開玩笑的方式，要求中國為新冠肺炎全球大流行出面道歉，並發表相當武斷的言論，稱中國共產黨餵不飽人民，飢不擇食的老百姓才會選擇去生鮮市場「生吃蝙蝠」。另一位共同主持人當場和他爭論，但曾發表辱華言論的瓦特斯，堅守他的立場。

「我想要求中國正式出面道歉」，瓦特斯在節目「The Five」上發表言論時，他的共同主持人在一旁發笑，「新冠肺炎是從中國出來的，而我到現在都沒聽中國人吭過一聲，一句簡單的『我很抱歉』就可以了。」

瓦特斯週二（3日）在節目上表示，希望明天就能收到來自中國的道歉，「習近平或是中國駐美大使館出面都好，是誰不重要。」

共同女主持人佩芮諾（Dana Perino）想挑戰瓦特斯，「如果今天疫情是從這裡（美國）開始的呢」，他會不會如此盛氣凌人，還要求中國道歉。儘管病毒是否起源於華南生鮮市場和野味，至今仍有爭議，但瓦特斯堅決認為，中國有很多能夠「生吃蝙蝠和蛇」的市場，「他們都是很飢餓的人們，中國共產黨政府沒辦法餵飽自己的人民。」

兩位主持人爭論的當下，另一名主持人葛雷哥（Greg Gutfeld）在一旁笑出聲來；瓦特斯繼續說，「根據《紐約時報》，丹娜（佩芮諾的名），中國政府不斷對全球隱瞞和欺騙實際疫情的規模。」

眼見兩人爭持不下，葛雷科插話緩頰，認為近來新聞不斷出現新冠肺炎的相關消息，這樣對視聽觀眾的無情轟炸，其實有損每個人的心理健康，人們應該遠離一下這類新聞。