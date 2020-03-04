Fed降息2碼難救美股！　道瓊暴跌近800點





▲Fed無預警降息2碼後，道瓊一度翻轉上漲，收盤仍難挽頹勢。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美股「報復性反彈」不過一天時間，3大指數周二（3日）開盤再度重挫，收盤跌幅全在2.8％以上。知情官員指出，八大工業國組織（G7）各國財長當天舉行會議，但電話上並無討論具體計畫；美國聯準會（Fed）將聯邦基金利率調降2碼為1.0％至1.25％，但難挽救美股跌勢。

美股道瓊指數收盤下跌785.91點，或2.94％，以25917.41點作收；那斯達克指數下跌268.08點，或2.99％，以8684.09點作收；標普500下跌86.86點，或2.81％，以3003.37點作收。

道瓊過去一周暴跌4000點，周一谷底強勢回漲1293點，創下史上最大單日漲幅，但市場各指數跡象並未顯見回溫，新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）國際疫情也仍在持續肆虐，難重演2018年聖誕節後的連續漲勢。

Fed降息2碼後，主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會上表示，美國經濟前景的狀況未明，因此選擇此刻採取行動，且疫情對整體經濟影響到底多深多廣，都具高度不確定性。鮑爾表示Fed無法提出所有解方，研發疫苗和控制疫情影響不在能力範圍內，但相信降息能有所幫助。

市場反應明顯且殘酷，目前情緒轉移，降息難挽恐慌心理，而美國總統川普再次跳出來抨擊Fed不夠大器，認為降息2％根本不夠。鮑爾對此回應，決定不會受政治力影響。

路透社報導，G7財長於巴黎時間3日下午展開電話會議，由美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）領談會議，原先對外釋出的消息為承諾共同努力找出舒緩方案，但知情官員透露，整場會議下來，未見任何協議共同降息等實質呼籲。

疫情持續影響全球經濟鏈，工廠延後開工、供應鏈機能不全、各國商務、旅行旅行減少，觀光業重創等，一日日對經濟的負面影響加深，各國上半年經濟增長率被迫調整。

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