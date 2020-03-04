「50歲↓確診患者能自癒」！日本曝2種新冠肺炎治療方案

▲新冠病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）



記者曾羿翔／綜合報導



新冠肺炎（COVID-19）疫情在日本持續蔓延，感染症學會對此公布新冠病毒的治療方案，內容提到「因為未滿50歲的病患大部分自癒，所以不一定要用抗病毒藥治療，只要採取對症的療法並持續觀察。」最新疫情消息顯示，日本3日確診通報人數累計到999例。

綜合日媒報導，新冠肺炎還未有特效藥出現，患者目前可使用的藥物有愛滋治療藥洛匹那韋（Lopinavir）與利托那韋（ritonavir）合併使用，另外還有抗流感病毒藥物法匹拉韋（Avigan）。

報導也指出，如患者已達50歲以上，本身有著糖尿病、心血管疾病、慢性肺部疾病，出現呼吸衰竭的可能性較高，如果發生「低血氧症」可考慮使用以上抗病毒藥物；若患者不滿50歲，採用吸氧等對症療法病情仍惡化也可考慮用藥。

方案內容還提到，洛匹那韋、利托那韋的併用劑量與原本治療愛滋病的相同，用藥將持續10天左右，但濃度不夠高有無法產生藥效的可能；法匹拉韋則會採用高於治流感的劑量，最多持續14天，但可能導致孕婦胎兒畸形。

報導還提及，針對洛匹那韋、利托那韋的併用濃度問題日後將進一步探討，法匹拉韋用藥前則須說明危險性且要有書面同意，也需謹慎探討必要性。最新疫情消息顯示，日本確診通報人數新增到999例，包括境內的279例、鑽石公主號706例，以及武漢撤僑胞機14例。