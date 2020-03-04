不斷更新／義大利破2500確診！日本增加至999例　全球至少9.2萬感染

▲新冠病毒擴散，美國已經出現至少106例確診。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

新冠肺炎蔓延全球破70國，各國累積確診病例至少9萬2000例，累計死亡人數至少3,110人，除了中國大陸之外，全球以伊朗、義大利、日本和南韓疫情最為嚴重，其中伊朗24小時內爆增835例，包括23名國會議員也感染；義大利24小時內也暴增466例。

美國本周確診案例數迅速增加，根據約翰霍普金斯大學統計數據，美國已經出現至少106例確診，其中以華盛頓州疫情最嚴峻，全美至少有6名患者死亡，全部都來自華盛頓州。

在歐洲地區，絕大多數國家都已經出現確診個案，僅剩東歐的波蘭、斯洛伐克、匈牙利，以及除了克羅埃西亞和馬其頓以外的巴爾幹半島諸國尚未有疫情報告。

南亞和東南亞國家大多數都已經傳出確診疫情，唯有緬甸、寮國和汶萊沒有確診案例。另外，中南美洲、太平洋島國絕大多數國家也沒有傳出確診，不過北非地區在突尼西亞和摩洛哥相繼出現病例後，幾乎已經全部淪陷，只剩下利比亞未有報告。

【01：28】

義大利民防部門宣布，過去24小時義大利境內新增466例，總確診人數增加至2502例。另外，死亡病例數也從原本的52人增加至79人。

【00：00】

日本各地方政府晚間通報，合計新增感染人數19人，包括北海道2人，東京都1人，神奈川縣1人，愛知縣9人，京都府1人，大阪府2人，兵庫縣2人，大分縣1人。日本通報確診人數增加至999例，包括境內279例、鑽石公主號706例，以及武漢撤僑胞機乘客14例。

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