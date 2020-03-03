越南防疫歌曲YT觀看數破百萬　網呼：跪求各種語言版本

▲新冠肺炎疫情截至3月3日為止，全球累計超過9萬確診，3000多人死亡。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

推廣抗疫的手法層出不窮，越南當地一首歌曲最近在Youtube上迅速竄紅，以流行音樂的曲，填上防範新冠肺炎的詞，讓防疫工作不再艱澀難懂，影片在2月23日上傳後，至今已突破百萬觀看，引起當地一陣熱議，更成為短影音App抖音（TikTok）上爭相模仿的對象。

影片中提及，疫情由武漢市開始爆發，多個國家都已出現相關病例，並宣導戴口罩和勤洗手是最佳的抗疫手段，保持良好的運動習慣和維持居家衛生也有一定程度的幫助，雖然至今已經有多起死亡病例出現，但只要大家攜手努力，就可以撐過這次的難關。

美國知名脫口秀上周今夜秀 (Last Week Tonight with John Oliver)曾在節目上刊登有關新冠肺炎疫情的報導，其中觀看這則影片被列為環節之一，主持人John Oliver也藉此來調侃了美國的現況。

有不少網友在影片下方留言，是看了上周今夜秀後慕名而來，認為這首歌曲對於防疫工作有很大的幫助，誓言要盡力推廣給身邊的親友。也有網友表示，希望能將歌曲做成各種不同語言的版本。

說到創意發想，怎麼能忘記日本。來自日本東北的偶像女團「 いぎなり東北産」（MADE IN TOHOKU）2月底舉辦一場粉絲見面會，但受到疫情影響，團員們不僅都戴上口罩，手上還一人拿了一把長長的「機械手」與粉絲間接握手，照片曝光後被網友瘋傳，直呼真的是「把創意用在錯的地方」、「握手是在握心酸的」。

▼握手會的進行方式笑翻不少網友。（圖／翻攝推特／houroukamome121）