伊朗進入最高備戰狀態　仿中國組30萬支小組「入戶排查」

▲伊朗是中東地區疫情最嚴重的國家。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

伊朗過去24小時新增835例確診，總確診人數達到2336例，其中有23名國會議員也確診。伊朗最高領袖阿里·哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）下令，全國進入最高備戰狀態，伊朗駐華大使館2日也在微博發文表示，會採取中國抗疫方案來應對國內疫情，除了停課和取消各種集會外，也會派遣30萬支小組執行全國入戶排查任務。

目前為止，伊朗是中東地區疫情最嚴國家，前伊朗駐梵蒂岡大使霍斯羅沙希（Hadi Khosroshahi），以及最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）顧問委員會的一名71歲成員因感染新冠肺炎不治病逝，多位高級官員與議員在經過檢測後也確診。

伊朗在地理位置上受到伊拉克、土耳其、阿富汗和巴基斯坦等多國包圍，北部緊靠裏海，南瀕波斯灣和阿拉伯海，是中東十字路口，相當武漢之於中國，也是中東主要的經濟體之一，是世界第4大石油生產國、石油輸出國組織（OPEC）第2大石油輸出國。

伊朗駐華大使館在微博聲明，為了防止疫情進一步擴大，已經將中國診療方案翻譯成波斯語版本，向伊朗國民公布，也下令全國所有學校停課，婚喪喜慶在內的一切集會也將強制取消。除此之外，中國新一批捐贈的物資也在3日抵達首都德黑蘭，但目前國內還是急需N95口罩和醫用三層口罩、呼吸器、手術服、核酸檢測試劑盒、防護面具和防護服等防疫用品。

雖然伊朗國內醫情嚴峻，仍有許多信徒仍舊前往清真寺朝拜，還「狂舔」寺內建築，此景被拍成影片上傳至網路，造成網友瘋傳。但有信徒表示，「我一點都不害怕新冠病毒」、「這裡是屬於天堂的一部分，沒有空間給病毒。」

▼伊朗信徒狂舔清真寺建築。（圖／翻攝自推特Masih Alinejad）