防疫大作戰！　36家金融業啟動「異地辦公」確保營運不中斷

▲隨著新冠肺炎疫情升溫，目前有36家金融機構啟動異地辦公機制。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，多家金融機構啟動異地辦公機制，確保營運不中斷。金管會今（3）日表示，初步了解，目前有13家銀行、9家證券期貨投信投顧以及14家保險公司，以「異地辦公」的方式因應疫情。

金管會銀行局表示，到2月27日為止，回報銀行公會總行部分部門已開始異地辦公的有13家銀行，包括北富銀、王道銀、新光銀、遠東銀、永豐銀、玉山銀、台新銀、日盛銀、京城銀、板信銀、三信銀、瑞興銀及台中商銀。

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據了解，兆豐銀行、國泰世華銀行、中國信託銀行等大型銀行先前也陸續啟動異地辦公計畫，但不在金管會的名單內。銀行局官員對此指出，這次名單是以總行有採行異地辦公的機制為主，由於每家銀行都會有不同的防疫措施，包括營運不中斷，金管會予以尊重。

在證券期貨投信投顧業者方面，證期局統計到2月27日為止，有9家啟動異地辦公機制，包括香港匯豐證券、摩根大通證券、摩根史坦利證券、玉山證券、法銀巴黎、野村證券、永豐金證券、匯豐中華投信、摩根投信。

至於保險業部分，保險局統計到今天為止，有12家壽險公司、2家產險公司啟動異地辦公機制，其中壽險業有國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、三商美邦人壽、台灣人壽、中國人壽、新光人壽、康健人壽、遠雄人壽、法國巴黎人壽、友邦人壽、保誠人壽；至於產險業則有明台產險、台壽保產險共2家。