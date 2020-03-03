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桃園不織布廠拒絕外商高價包線　日產500萬片口罩原料「台灣防疫優先」

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▲▼台灣優先！日供可製500萬片口罩原料 不織布廠拒外國高價包線。（圖／翻攝自桃園市政府）

▲不織布工廠拒絕外國包線，盡全力支援政府防疫工作。（圖／桃園市政府）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市長鄭文燦3日前往中壢敏成股份有限公司，參訪國內產能最大的口罩熔噴不織布原料供應商，感謝他們從1月30日開工後就24小時不停機，全力支援國內防疫工作。敏成董事長古思明透露，新冠肺炎疫情爆發後，曾經有外國廠商要包走2條產線的原料，但他們決定把原料留下，盡全力支援政府防疫。

鄭文燦3日下午參訪敏成公司不織布工廠，關心醫用口罩核心原料製造情形，「熔噴技術不織布」為醫療用口罩的重要核心原料，敏成為全國最大量之熔噴技術不織布供應商，1月30日開工後就24小時不停機，每日製造5噸原料，供口罩廠每日產出500萬片。

請繼續往下閱讀...

他說，防疫是與時間賽跑，目前面臨肺炎疫情從境外移入到家庭傳播，再到院內感染等風險考驗，台灣展現防疫準備的智慧和勇氣，採取如口罩實名制及超前部署等多方面防疫策略，期盼能降低社區感染風險，相信在國家隊的努力下，很快能達到每日1000萬片口罩產量，將有效減緩家長對於口罩供應不足的擔憂。

▲▼桃園不織布廠敏成拒絕外商高價包線　日產500萬片口罩原料「台灣防疫優先」。（圖／桃園市政府）

▲▼台灣優先！日供可製500萬片口罩原料 不織布廠拒外國高價包線。（圖／翻攝自桃園市政府）

▲鄭文燦3日下午參訪敏成公司不織布工廠，關心醫用口罩核心原料製造情形。（圖／桃園市政府）

敏成董事長古思明表示，敏成是台灣目前最大熔噴濾材供應廠商，自春節後開工就即配合政府號召加緊趕工，至今已經累計供應75噸濾材，相當於可供7500萬片口罩使用，並配合每日供應1000萬片口罩生產政策，將產能提高為每日5噸，相當每天可供500萬片口罩製造，為每日服務最多家口罩廠的原料製造商。

古思明透露，自從台灣新冠肺炎疫情爆發以來，公司全力配合政府的防疫佈局，拒絕外商高價包2產線的訂單，所有原料供應受徵用口罩廠需求為主，期間也因為員工疲憊不堪向市府申請支援，幸有後指部長官立即派國軍人力輪班，對市政府與後指部深表謝意。

古思明強調，這一次新冠肺炎在全球漫延、造成嚴重衝擊，未來全球對高階醫療型口罩會更加重視及依賴，敏成公司目前傾全力生產，協助政府布署防疫任務，也期待未來政府及國民重視國產的重要性，扶植優質國內口罩供應鏈，如此未來防疫才有保障。

▼敏成公司是台灣目前最大熔噴濾材供應廠商。（圖／桃園市政府）

▲▼桃園不織布廠敏成拒絕外商高價包線　日產500萬片口罩原料「台灣防疫優先」。（圖／桃園市政府）

▲▼桃園不織布廠敏成拒絕外商高價包線　日產500萬片口罩原料「台灣防疫優先」。（圖／桃園市政府）

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