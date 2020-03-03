防疫物資追追追！2月台灣800萬片防花粉口罩　專案出口日本

▲隨著日本花粉季，台灣2月仍有800多萬片防花粉口罩出口日本。（圖／www.pakutaso）

記者吳靜君／台北報導

關務署今（3）日公布八項防疫物資進出口情形，其中最受矚目的就是口罩出口，根據統計雖然我國自1月底即管制口罩出口，但2月仍有38萬片的Ｎ95口罩、千萬片一般口罩出口，主要的目的國家是英國與日本。

此外，值得注意的是，防疫用的塑膠衣即防疫用的護目鏡，分別3年與7年都沒有出口了；但卻在2月出現首次出口的情形，且主要出口地區幾乎都是中國大陸與香港。



我國今（2020）年1月24日限制口罩出口，據統計，N95口罩2月出口還有38.3 萬片，一般口罩1074.9萬片，雖然相較於1月的171萬片和3566萬片有明顯降溫，但是在限制出口的情況之下，出口片數不少。進一步分析，N95口罩主要出口國為英國、阿根廷、德國與瑞士；一般口罩主要出口國則是日本為最大宗，占比達75%以上，其次是中國大陸與香港。

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經濟部表示，2月之所以有千萬片的口罩出口，主要是從其他國家進口原料，台灣加工為防花粉的口罩約800多萬片出口到日本，因並非防疫用的口罩、也非政府徵用口罩，且該口罩在1月底已經裝箱，所以經濟部同意出口；另還有百萬片口罩主要是菲律賓空運經台灣，主要目的中國大陸，並非台灣生產、製造。

消毒劑成品出口量就明顯增加，2月出口41.1萬公斤，較1月24.3萬公斤增加1.4倍，也較去年同期增加1.5倍，主要出口國是中國大陸、印尼以及香港。

其他防疫物資 出口到中國大陸、香港為大宗

酒精類的出口為9652公升，出口地為日本、香港等，但1月則是沒有出口。防疫用的防護衣2月出口3萬8565打，相較1月只有出口4打，簡直超倍數成長，也創下2016年以來新高，主要的出口國是中國大陸、香港與澳門。

防疫用的塑膠製衣著即其附屬品，2月出口4萬7834組，這項目是3年以來首次出口，幾乎都是出口到香港、僅0.1%往關島；另外，護目鏡7005個九成以上也都往香港與中國大陸，也是七年來首次出口的項目。至於溫度計的部分，2月出口5萬7588，主要出口地為柬埔寨、美國及德國。