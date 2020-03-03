國銀大陸分行逾2年首見「零逾放」　銀行業點出3大原因

▲金管會統計發現，國銀的大陸分行逾期放款全部「掛零」，也是逾2年來首見。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（3）日公布2019年國銀逾放情形，國銀的大陸分行逾期放款全部「掛零」，也是逾2年來首見，可能是有3大原因所致，包括金管會先前要求一有呆帳，就必須要打掉，以及大陸經濟下行風險、疫情升溫等影響。

根據金管會統計，今年1月本國銀行稅前盈餘達349.1億元，年減6.7%，其中國內總體分行達211.7億元，年減11.3%；國際金融分行（OBU）獲利為98.2億元，年增9%；海外分行則達32.9億元，年減19.5%；大陸分行達6.4億元，年增35.1%，主要是呆帳提列準備金減少所致。

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1月國內總分行獲利減少，銀行局官員指出，由於過年期間坐落的時間點不同，加上營業天數較少所致，投資與其他淨收益的部分也減少90多億元，不過呆帳費去年提較高，今年提較少也有拉低，而利息收入則增加8億元，整體減少26.9億元。至於海外分行獲利也衰退，官員則說，主要是增提呆帳費用，使得盈餘相對下降。

觀察國銀的大陸分行逾期放款全部「掛零」，也是2017年12月來首見。銀行業者分析，大陸分行出現零逾放有3大原因，首先是金管會先前要求，大陸分行一旦有獲利，就必須轉銷呆帳；再者是因應大陸經濟下行風險，銀行對於放款業務更加小心謹慎；最後是銀行超前部署轉銷逾放，提早預防新冠肺炎疫情的衝擊。

統計也指出，截至2020年1月底，本國銀行放款總餘額為29兆9,029億元，較上月底增加2,171億元；逾期放款金額為695億元，較上月底增加59億元；逾期放款比率為0.23%，較上月底增加0.02個百分點。

1月逾放金額較上月增加2,171億元銀行局官員表示，主要是以民營企業增加近1,500億元占最多，其次是政府機關約550億元，其餘則是個人及公營。

金管會表示，今年1月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款覆蓋率為596.73%，較上月底651.78%，減少55.05個百分點，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，仍屬穩健狀態。