避險情緒升溫！公股銀推高利美元定存專案　兆豐銀限時利率3.08%

▲隨著疫情持續發燒，市場避險情緒也隨之升溫，公股銀看準此波需求推出美元高利定存專案。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

由於新型冠狀病毒（COVID-19）疫情延燒，市場不確定性因素增加，投資人避險情緒持續升溫，美元資產的避險需求升溫。兆豐銀今（3）日宣布，推出美金二個月期年息3.08%的超優惠定存專案，每筆最低承作金額3萬美元，限時限量快閃優惠，是目前市場上同天期最高的利率。

兆豐銀表示，美金資產一直以來都是金融市場最佳的避險工具之一，且美國經濟基本面佳，美元仍有利差優勢，加上地緣政治風險層出不窮，市場避險心態高漲，資金持續流入美金資產，美金走勢偏強，此時進場美金投資將是不錯的選擇。

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兆豐銀行美元定存加碼的「真給利」專案，自即日起至3月13日，只要是兆豐銀行理財客戶，至全台兆豐銀行分行臨櫃即可申辦，每筆定存最低承作金額為美金3萬元，每一客戶承作總額最高達6萬美元，專案採限時限量兩週快閃優惠，投資人可以把握這波優惠，讓資金運用更具效率。

由於美元具基本面及避險優勢，且外幣定存向來是民眾接受度較高的理財商品，除了可供外幣短中長期布局、賺取穩定利息收入外，對民眾來說，資金調度上相對具有彈性。兆豐銀行此次推出期間限定的美金優惠定存，除可作為客戶資金短期停泊港外，更讓客戶在等待市場契機的同時，享有二個月期年息3.08%的超高優惠利率，提供客戶多一項穩定報酬的理財工具。

同時，台銀也推出美元高利定存優惠專案，即日起到3月31日止，單筆的存款從5000美元調降到1000美元，就可以享受高利美元優惠；大額存款方案則從5萬美元調降到1萬美元，最高承作利率為1.95%。