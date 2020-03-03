敏成濾材產能全開日產5噸　支應防疫500萬片口罩

▲桃園市長鄭文燦(右四)前往敏成視察口罩濾材產線，由敏成董事長古思明(右五)接待。（圖／敏成提供）

記者姚惠茹／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續在全球延燒，台灣口罩需求有增無減，敏成（4431）配合政府防疫，產線24小時不停機增產熔噴技術不織布的醫療用口罩濾，全力支援防疫所需，而桃園市長鄭文燦今（3）日野親臨敏成廠區進行視察。

鄭文燦表示，敏成自疫情爆發即配合政府24小時不停機的生產，以確保醫療用口罩內最重要的核心原料「熔噴技術不織布」可以不中斷的供應，當大家在齊心防疫時，醫療用口罩能更充足供應給第一線的醫護人員與民眾。

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敏成董事長古思明指出，敏成目前是台灣最大熔噴濾材供應廠商，自農曆年後開工當日即配合政府號召加緊趕工，開工迄今已累積供應75噸的濾材，相當於可供7,500萬片口罩使用，並配合每日供應1,000萬片口罩的生產政策，再將產能提高為每日5噸，相當每天可供500萬片口罩製造，成為每日服務最多家口罩廠的上游濾材製造商。

古思明表示，敏成具有卓越的熔噴技術與穩定性高製程經驗，產製之濾材符合國際大廠之規範，目前歐、美及台灣的一線醫材大廠皆是敏成的客戶，現階段因配合政府徵用政策，目前廠內製造全力生產供應各項高規格的口罩熔噴濾材，包括N95、外科手術、醫療級等。

古思明強調，這次新冠肺炎疫情爆發，並在全球漫延造成衝擊後，未來全球對高階醫療型口罩會更加重視及依賴，敏成目前傾全力生產，協助政府布署防疫任務，也期待未來政府及國民重視國產的重要性，扶植優質國內口罩供應鏈，未來防疫才有保障。