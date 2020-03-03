「營運不中斷」大作戰！KPMG啟動居家工作演練　永豐金異地辦公

▲永豐金法說。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，金融機構、會計師事務所紛紛開始啟動新辦公模式。永豐金表示，在春節假期時，永豐金就已經啟動第一階段防疫計畫，國內部分自開工第一天要求員工戴口罩、測量體溫，備妥營運不中斷備援措施，並進行異地辦公的演練與測試。

永豐金表示，如果海外位於疫情中心的據點，例如中國大陸、香港，是春節後採分組上班及居家上班的措施。

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疫情指揮中心從二級提升為第一級開設後，永豐金也提前部署、防疫升級，啟動第二階段「營運不中斷計畫」，除了已經在2月底完成重要的維運單位，包含資訊、金融市場交易、客服、信託作業等單位異地備援，接下來總部單位將陸續搬遷進駐，完成分組分散辦公。未來視疫情狀況，逐步啟動部分人力居家上班，以確保營運不中斷。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所，將於周五（6日）安排審計部門同仁施行一日「Work from Home 」，藉此實際演練若未來受疫情影響，如何能夠透過遠距系統維持工作的順暢。

KPMG安侯建業主席于紀隆表示，因應新冠肺炎，在過年期間已即時發佈禁止同仁至中國大陸地區差旅之公告，雖然影響執行業務效率，但對員工的健康和安全是負責任的，另外KPMG Global已成立Global COVID-19工作小組持續監控疫情發展，同時也成立Global COVID-19危機處理小組，依據疫情狀況積極地擬訂適當措施來維護同仁及客戶的健康及安全。