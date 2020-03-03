台新看彰銀案「可進也可退」　最快3月底走完私募普通股補辦公發

▲台新金總經理林維俊。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延世界各地，台新金總經理林維俊今（3）日表示，從1、2月營運來看，在大陸的租賃公司因封城關係，逾期放款比例小幅增加，短期稍有影響，但長期仍得持續觀察。至於外界關注的彰銀案，他則說，「要進要退都配合政府」，而彰銀私募普通股補辦公發發行案，預計3月底、4月初可走完程序。

為避免群聚感染風險，台新金2019年第四季法人說明會今天改以網路會議方式線上舉行，由該公司總經理林維俊、財務長賴昭吟、投資長簡展穎、台新銀行總經理尚瑞強、法人金融事業總處執行長林淑真，以及甫於年初就任的個人金融事業總處執行長周偉萱6人共同主持。

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新冠肺炎疫情升溫，法人擔憂是否會影響放款業務，林維俊表示，這是進行中的狀況，後續仍得視疫情整體發展而定，但從1、2月營業狀況觀察，台灣目前一切正常，沒有特別狀況，而大陸租賃客戶在30天逾期放款比例有提高至3%，但占台新金整體貸放比重不到0.5%，不過與客戶聯絡後，還款意願沒問題，主要是因封城關係，導致無法還款，短期會有些影響，但長期仍要觀察幾個月後才能更加明朗。

外界關注台新在大陸曝險情況，林維俊說，主要可分成3部分來看，首先是對國家主權或4大行的曝險，因此風險相對較低；其次是法金曝險，由於在大陸目前未設分行或子行，影響相對有；第三是在大陸設有2家租賃公司，不管是獲利、投資或曝險金額，占台新金控比例皆在0.5%至0.9%之間，由此可見對台新影響相當小。

另針對彰銀案最新進度，林維俊指出，目前回到高等法院，已有開過準備庭，同時重申台新立場，「要進要退都配合政府」，若要進，政府想延續當年公股整併政策，將會增資來合併，若要退，也要在合理的退場機制下，配合政府來改變政策。

至於私募普通股補辦公開發行案進度，他則說，彰銀上周拿到會計師簽證完成的財報，預計這周會送到證期局申請，順利的話約3月底、4月初可走完程序，這是程序必須要完整，但不代表公發後就會出售，台新一致立場都是「要進要退都配合政府」。

此外，台新金控2019年稅後淨利達144.9億元，創下歷年新高，年成長12%，每股稅後盈餘1.19元，股東權益報酬率9.54%，年底每股淨值為12.86元；展望今年，財富管理、購屋貸款、個人無擔保放款、企業放款及中小企業放款等都將持續穩健成長。