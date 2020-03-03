鴻海油電混合車新品明年上市　劉揚偉：預計2年後再推純電動車

▲鴻海董事長劉揚偉。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（3）日舉辦電話法說會，針對攜手裕隆合作的車電產品，董事長劉揚偉表示，目前相關產品布局順利，並預計明年油電混和車新品就會上市，然後2年後會再推純電動車新品，因此對於自己設立2025年毛利率提升到10%的目標仍有信心不會改變。

劉揚偉表示，鴻海過去在汽車零組件就有許多知名大客戶，只是缺乏整車設計的能力，因此和裕隆攜手合作，剛好補足整車設計能力，並把以前擅長的零組件變成平台，提供給未來的汽車客戶，而且車種包含油電混合車和純電動車兩類。

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劉揚偉指出，整個鴻海將會著墨在汽車電子電氣架構（EEA），因為在標準化、模組化看到很多機會，這些可能是原本傳統汽車業需要加強的地方，卻是ICT（資通訊）產業可以切入的機會，所以預期在EEA方面會有滿大的市場，這是目前看到方向，甚至在整個電動車佔比超過50%。

劉揚偉說明，目前來看這些零組件在電動車佔比超過50%，主要包括像是底盤平台設計標準化，不僅可以用在不同的平台，甚至可以擴大零件使用量，還有電池的佔比也很大，包括電池和電池模組，其中電池模組不會放棄，至於電池則會尋求廠商合作，至於引擎則是會朝向三合一、五合一方向發展。