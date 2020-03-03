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疫情衝擊影視產業大陸祭補貼　VHQ：三月底將恢復開拍作業

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▲VHQ-KY表示，目前已透過彈性上班、線上溝通及跨區支援等方式，陸續消化在手的後製業務訂單。（圖／VHQ提供）

▲VHQ-KY表示，目前已透過彈性上班、線上溝通及跨區支援等方式，陸續消化在手的後製業務訂單。（圖／VHQ提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，影視特效製作公司VHQ-KY表示，中國大陸官方宣佈將對春節期間受影響而暫停製作的影片，提供創作製作特殊補貼，公司預期新政策將加速大陸影視產業復甦，3月底可望恢復開拍作業。

VHQ-KY表示，近日北京市文化改革和發展領導小組辦公室已發佈《關於應對新冠肺炎疫情影響促進文化企業健康發展的若干措施》（以下簡稱《措施》），共計28條，其中的多項特殊補貼政策與加速審批作業時間尤受關注。

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按照《措施》內容，除將對今年春節檔受波及的北京地區電影《唐人街探案3》（VHQ後製作品）、《薑子牙》等專案發放一次性宣傳費用補貼外；政府亦將對春節期間受影響而暫停製作的影片，提供創作製作特殊補貼，VHQ-KY表示目前已備妥相關資料準備申請。

另外，大陸官方將會加速影片的審批速度，尤其放在VHQ去年已參與後製的網路劇、網路電影與網路動畫片等類型。VHQ表示，過往網路劇等每部內容的備案審核時間為40天，將會大幅縮短為3個工作日；另在電影審批作業部分，製片商則可申請特殊專案，透過快遞及優先申請辦理，加速審批作業，預估此將有助於製片商有效推出作品，而對公司而言，則能收加快認列營收獲利，優化營運現金流的效益。

VHQ-KY目前已透過彈性上班、線上溝通及跨區支援等方式，陸續消化在手的後製業務訂單，預估隨影視劇組恢復開拍後，在未來2至3季將動員所有大陸及東南亞兩地同仁，全力完成目前在手影視作品後製訂單，並拓展大陸電商廣告及歐美自製劇的市場份額，今年整體營運可望逐季成長。

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