毒販藏18億比特幣！密碼寫在紙上鎖鋁盒　房東當垃圾全丟了

▲許多人喜歡透過虛擬貨幣投資，比特幣是其中一個熱門的選項。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

愛爾蘭毒犯柯林斯（Clifton Collins）透過非法方式，買了六千多枚比特幣，價值高達5500萬歐元（約新台幣18億元），且將存款密碼藏在租屋處的機密鋁盒。後來因為緝毒被捕，出獄回家後發現鋁盒不見，原來是房東在打掃時順手丟掉了。

根據《衛報》報導，科林斯從2011年到2012年之間種大麻，利用賣大麻的錢買比特幣，為了保存這些財產，他將這些錢分散存入12個不同的帳戶，每個帳戶有500枚比特幣，然後將密碼寫在紙上，存放在裝魚竿的鋁盒，藏在租屋處。

2017年科林斯落網，被判處5年有期徒刑，在他服刑期間，房東決定清理他的個人物品，把所有的東西都送往垃圾場丟掉，其中也包含藏有六千多枚比特幣密碼的鋁盒，相關單位即便想沒收這筆錢也拿不到。

垃圾場員工表示，那些垃圾和鋁盒應該已經被送往中國或是德國焚燒。當時1枚比特幣價格僅4.55歐元（約新台幣150元），如今比特幣價格暴漲，柯林斯擁有的比特幣價值高達5500歐元，本來打算出獄後可以花用，但就算柯林斯出獄了，這筆錢也不歸他所有，因為這是非法取得的財產。