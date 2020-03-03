伊朗確診破千66死！信徒無懼「狂舔」清真寺　直呼：這裡是天堂

記者張方瑀／綜合報導

伊朗新冠肺炎確診數達1501例，死亡人數更高達66人，其中更不乏多位高官確診病逝；儘管德黑蘭政府宣布取消多個大型宗教活動，但許多信徒仍舊前往清真寺朝拜，「狂舔」寺內建築的影片也在社群媒體上瘋傳，信徒更表示，「我一點都不害怕新冠病毒。」

由伊朗記者艾林傑德（Masih Alinejed）轉發的影片在推特瘋傳，只見有許多信徒不顧政府呼籲，依舊跑到庫姆（Qom）清真寺法蒂瑪聖陵（The shrine of Hazrat Masumeh）朝拜，並依循傳統「猛舔」寺內閘門，並指出他們一點都不怕新冠病毒，甚至舔完後還用手在門上抹一抹，再塗到臉上。

另一段影片中，民眾還大讚舔玻璃的一名孩子，信徒直言，他們會證明給世界看，絕對不會讓清真寺空下來，「這裡是屬於天堂的一部分，沒有空間給病毒。」

World Health Organisation @WHO needs to intervene urgently.



Videos of pro-regime people urging even their own children to lick the #CoronaVirus infested shrines are surfacing.



Not only is this child abuse, but it's also helping the virus spread Iran and to other countries. pic.twitter.com/CDDYzSuxMF — Masih Alinejad (@AlinejadMasih) February 29, 2020

艾林傑德痛批，政府不該繼續開放這些宗教集會地點，「簡直就是危害伊朗人與全世界的生命。」英國《鏡報》報導指出，伊朗政府人員每天都會在庫姆、德黑蘭等大城的街道、寺廟、公園、公廁與市場噴灑消毒水；當地居民形容，這個味道簡直就像惡夢，「整座庫姆市聞起來就像一片墓地。」

伊朗新冠肺炎疫情爆發，境內累計1501例，66死，成為中東疫情重災區，許多高級官員與議員確診。國安委員會主席宗諾爾（Mojtaba Zonnour）、衛生部副部長哈利奇（Iraj Harirchi）以及副總統馬蘇梅．埃布特卡（Masoumeh Ebtekar）都遭到感染。

此外，前伊朗駐梵蒂岡大使霍斯羅沙希（Hadi Khosroshahi），以及最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）顧問委員會的一名71歲成員因感染新冠肺炎，不治病逝。

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