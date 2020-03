伊朗確診破千66死！信徒無懼「狂舔」清真寺　直呼：這裡是天堂

記者張方瑀/綜合報導

伊朗新冠肺炎確診數達1501例,死亡人數更高達66人,其中更不乏多位高官確診病逝;儘管德黑蘭政府宣布取消多個大型宗教活動,但許多信徒仍舊前往清真寺朝拜,「狂舔」寺內建築的影片也在社群媒體上瘋傳,信徒更表示,「我一點都不害怕新冠病毒。」

由伊朗記者艾林傑德(Masih Alinejed)轉發的影片在推特瘋傳,只見有許多信徒不顧政府呼籲,依舊跑到庫姆(Qom)清真寺法蒂瑪聖陵(The shrine of Hazrat Masumeh)朝拜,並依循傳統「猛舔」寺內閘門,並指出他們一點都不怕新冠病毒,甚至舔完後還用手在門上抹一抹,再塗到臉上。

另一段影片中,民眾還大讚舔玻璃的一名孩子,信徒直言,他們會證明給世界看,絕對不會讓清真寺空下來,「這裡是屬於天堂的一部分,沒有空間給病毒。」

World Health Organisation @WHO needs to intervene urgently.



Videos of pro-regime people urging even their own children to lick the #CoronaVirus infested shrines are surfacing.



Not only is this child abuse, but it's also helping the virus spread Iran and to other countries. pic.twitter.com/CDDYzSuxMF