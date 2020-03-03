影／存股達人投資建議　定期定額買0056、00752 ETF

記者陳心怡／台北報導

全球股市受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，美股上週慘跌3500點，昨天卻一口氣上漲了快1300點，投資人彷彿搭上雲霄飛車，心情大起大落。不過對一般的上班族或小資族而言，如何在這血腥戰場輕鬆賺呢？在《雲端最有錢》節目中，來賓樂活大叔施昇輝不藏私分享自己的投資術。

施昇輝表示，買0056ETF（元大高股息）指數股票型基金，最大好處是不需要花時間選股，雖然很多個股報酬率比0056好，但需要花時間選擇和研究，年經人應該把重心擺在工作，買了0056後忘記它。完全是一個不燒腦投資，可以隨時買、隨便買、大跌買。

存股教父陳重銘則表示，根據過往統計，如果0056連續跌3-4週又有暴大量買進的時候，就能進場；此外，在端午節時也是不錯的買點，等到除權息過後，在中秋節左右賣出。

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至於另一檔國民ETF：元大台灣50（0050），先前施昇輝曾說過，可以藉由技術指標「K<20買，K>80賣」賺價差。不過施昇輝表示受到疫情所帶來的不確定性，因此改變策略為「K<10買，K>60或70賣」。

此外，這次疫情造成許多地區被迫停班停課，大家只能待在家無法出門，也讓宅經濟發酵。陳重銘表示，自己會定期定額買進中信中國50（00752），因為裡頭含括宅經濟概念股，包括淘寶、騰訊、網易、美團外送等等，另外中國大陸股市目前基期低，因此也是個買進的好原因。