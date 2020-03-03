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台指期反彈大漲199點　分析師：震盪格局至少一個月、靠近月線要減碼

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▲▼台指期3月3日走勢。（圖／取自期交所）

▲台指期3月3日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

拜美股狂漲之賜，台指期今（3）日也上演多頭大反攻戲碼。開盤跳空上漲137點，來到11,313點，盤中一度攻上11,375點，大漲199點，接著維持在高檔震盪，終場以11,324點作收，上漲148點，與現貨相較，逆價差3.72點。展望後市，統一期貨投顧經理廖恩平分析，反彈後越靠近月線時會出現賣壓，因此近期盤勢會呈現震盪格局，且這樣的盤勢會至少延續一個月。

廖恩平表示，昨天台股回測年線後，今天指數反彈，再加上美國聯準會可能提前降息，也讓市場預測今年的降息次數會有增加的趨勢，消息一出，讓昨晚美股大反彈，剛好也讓台股今天出現大幅度反彈。

請繼續往下閱讀...

不過，廖恩平也強調，這波疫情在海外擴散的情況已經比預想還更嚴重，因此聯準會這次降息對於疫情的影響是比較沒有幫助的，這樣的舉動比較像是提振投資人信心，因此短線上是會反彈，不過反彈過後，終歸還是要反應基本面的情況。

因此，廖恩平不認為台股會因此就往上走，今天也是因為行情偏多，外資買超4,333口期貨，才會出現明顯紅盤格局，但其實在靠近月線的部分還是存在滿大的壓力，雖然靠近月線尚有200多點左右的空間，不過一旦接近就會出現比較大的反壓。

廖恩平建議，近期盤勢應該會呈現震盪格局，若反彈靠近月線時，建議投資人可多單減碼，等真的站上去，再進行追回的操作。

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