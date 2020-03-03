WHO稱世界處於未知領域　日網罵爆「開除譚德塞」：無用的單位！

▲譚德塞遭日本網友罵爆。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）2日表示，針對新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，世界處於「未知領域」，此種病毒是獨特的，不過仍能透過正確舉措控制；他還留意到南韓、義大利、伊朗與日本仍成為最大的隱憂。然而，這番發言被日本網友強烈抨擊，甚至怒嗆WHO應該解散，至今這個單位什麼作為都沒有。

根據BBC報導，全球確診新冠肺炎的死亡人數超過3000人，多數病例發生在中國，但過去1天內，中國境外的新增感染人數是中國國內的9倍。譚德塞堅稱可以擊退此種病毒，他還提到污名化比疾病更危險。對此，日本網友止不住怒火，紛紛在「雅虎日本」（Yahoo! JAPAN）網站開嗆，直言WHO的對應方式也是「未知領域」，應該盡快開除譚德塞，「不需要這個機構了」、「WHO有用嗎，沒有用」、「中國春節以前，WHO沒有全面禁止全球進入中國，所以才變成這樣」。

瀏覽好幾頁的留言，日本網友幾乎都一面倒指責WHO，抨擊譚德塞為了自己的利益，帶給世界混亂的局勢，責任重大，「WHO變得不可信了」、「WHO本來就很小看未知的病毒」、「全世界現在都知道，WHO沒有辦法解決混亂」。

日本截至今日晚間6時，境內感染人數為280人，「鑽石公主號」的確診人數為706人，總共12人死亡，其中北海道有79人感染，是國內最多確診的區域。