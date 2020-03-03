民主黨初選「超級星期二」關鍵對決！加州備好洗手液、消毒濕紙巾拚防疫

▲美國德州聖安東尼奧的民眾排隊投票。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國民主黨總統初選3日迎接「超級星期二」（Super Tuesday）的關鍵戰役，15州選民將一起選出支持人選，也就是全國1/3的黨代表票數。與此同時，國內疫情仍在擴散，加州、德州選務部門紛紛加強防疫措施，在投票所準備好洗手液、消毒濕紙巾等用品，預期能夠選舉日順利落幕。

美國目前累計105人確診，其中加州就出現20例，大多集中在聖塔克拉拉郡（Santa Clara County）。該郡選民登記處發言人庫里（Eric Kurhi）於2日表示，他們已在各投票所準備好洗手液、消毒濕紙巾，以利民眾操作觸控螢幕操作以後使用，也遵循公衛單位指導方針，呼籲感到不適的民眾待在家中，利用郵件方式投票。

CNN報導，加州州務卿辦公室發言人馬赫德（Sam Mahood）表示，「我們當然會監測所有可能影響選舉的州與聯邦單位公衛警報，但現在沒有任何可能遭遇中斷的跡象。」他提供數據指出，自從2月3日提前投票以來，已有超過300萬人透過郵件或親自投票。

德州聖安東尼奧（San Antonio）傳出2人解除防疫隔離以後又確診，因此2日宣布進入緊急狀態。比爾郡（Bexar County）選務部門發言人卡蘭寧（Jacquelyn F. Callanen）說，他們已向選務官員討論並提供防疫方針，預期順利度過選舉日，「沒有發生恐慌，我們希望明天的選舉順利進行。」根據德州州務卿辦公室，自從2月18日提前展開電子郵件投票以來，已有超過200萬張選票被寄出。

▲布塔加智（Pete Buttigieg）退出民主黨總統提名初選，公開支持美國前副總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

在超級星期二這一天，民主黨15州選民將一起決定支持人選，也就是全國1/3的黨代表票。但此前溫和派的布塔朱吉（Pete Buttigieg）與克羅布查（Amy Klobuchar）先後退選，公開支持前副總統拜登（Joe Biden），而非目前領先的左派參選人桑德斯（Bernie Sanders），被外界視為黨內溫和保守派與進步派的路線之爭。

加州擁有全美最大的黨代表票名額，一共494票，德州則以228票位居第二。阿肯色州、科羅拉多州、緬因州、麻薩諸塞州、明尼蘇達州、北卡羅來納州、奧克拉荷馬州、田納西州、猶他州、佛蒙特州、維吉尼亞州等州也會在3日的超級星期二舉辦投票。

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