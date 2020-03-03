新台幣未守29字頭　收盤升值3.7分收30.087元兌1美元

七大工業國集團（G7）財長及央行行長今（3）日舉行電話會議，討論新冠肺炎疫情及經濟應對措施。瑞銀表示，只要日圓平穩於當前水平，日本未必落實貨幣寬鬆措施，隨著美元將走低，日圓兌美元可望年底前重回106關卡。