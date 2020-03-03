新台幣未守29字頭　收盤升值3.7分收30.087元兌1美元

▲ 新台幣兌美元收盤升值3.7分。（圖／記者湯興漢攝）
記者李瑞瑾／台北報導
台北外匯市場新台幣兌美元匯率今（3）天收盤升值3.7分、收在30.087元兌1美元，成交金額12.84億美元。
新台幣匯率今日開盤升值0.4分、以30.12元兌1美元開出，隨後持續走揚，盤中大幅升值逾1角、再次重現29字頭，並持續在高檔震盪，直到午盤過後漲勢緩步收斂，收盤升值3.7分、收在30.087元兌1美元。
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新台幣今日盤中最高價為29.96元，最低價位則為30.124元兌1美元。
▲ 新台幣兌美元收盤升值3.7分。（圖／記者湯興漢攝）
記者李瑞瑾／台北報導
台北外匯市場新台幣兌美元匯率今（3）天收盤升值3.7分、收在30.087元兌1美元，成交金額12.84億美元。
新台幣匯率今日開盤升值0.4分、以30.12元兌1美元開出，隨後持續走揚，盤中大幅升值逾1角、再次重現29字頭，並持續在高檔震盪，直到午盤過後漲勢緩步收斂，收盤升值3.7分、收在30.087元兌1美元。
新台幣今日盤中最高價為29.96元，最低價位則為30.124元兌1美元。
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