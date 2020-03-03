王品祭5000萬獎金吸引「創」世代　力挺鵝農、工程師的餐飲夢

▲王品集團台灣事業群執行長李森斌（圖中）表示，王品集團祭出5000萬元資金打造餐飲創業平台，力挺餐飲創業家「從0到1」實踐夢想。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

好創意變成好生意！王品集團祭出5千萬資金，向全台有志餐飲的創業家招手，初賽高達227人報名，共有14隊脫穎而出，包括鵝農第三代、年僅25歲的女性創業家及工程師等人，預計本月9日晉級複賽，搶進最高1千萬元的創業資金，一圓餐飲創業的夢想。

王品集團台灣事業群執行長李森斌表示，王品自2020年起開啟創業、創新的世代，將以集團成立26年來的經驗，力挺餐飲創業家「從0到1」實踐夢想，將與獲選團隊共同成立合資公司，視雙方協議持股比例，王品持股一至九成不等。這也是台灣第一個專注餐飲領域的創業投資計劃。

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王品表示，自去年12/25起對外開放報名後，意外受到非本國籍的創業人士青睞，參賽選手跨及兩岸、馬來西亞、瑞士、土耳其、美國等地，共吸引69支優秀隊伍、總計227人報名參賽，年齡小至16歲，大至已屆古稀之年的74歲。

觀察14隊晉級隊伍的陣容，高達三分之二的參賽隊伍已在經營自己的品牌或店面，入選菜系品類包含台、中、日式、南洋料理；值得注意的是，由於近年來健康意識抬頭，打造健康飲食的概念也反應在不少隊伍的參賽提案中，顯示健康飲食成為一股不可逆的潮流。

「王品創世代 決戰夢想餐桌」創業投資競賽，將於3月9日進行複賽，由台大國際企業系教授兼創創中心主任李吉仁教授擔任評審長，另邀請行業專家李奧貝納大數據品牌首席顧問高端訓博士，及王品集團李森斌執行長、總經理、副總經理組成評審團，最終將遴選5組晉級決賽，並優先獲得晉級獎金新台幣1萬元。