費半指數重回半年線　法人：科技業獲利持續成長、後市反彈可期

▲ 美國經濟基本面維持強勁，聯準會若降息將為市場帶來支撐。（示意圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，全球股市大幅震盪，費半指數上週從今年高點回跌逾15%，所幸連兩交易日來（2/28、3/2）出現大幅反彈。國泰投信表示，美股基本面無虞，這波股價大幅修正反而可趁機找買點。

國泰投信表示，近來疫情帶來的負面因素明顯反映在美股股價上，指數大幅走跌顯示市場恐慌情緒蔓延，惟觀察基本面，美國半導體等科技業獲利持續成長，基本面無虞，這波股價大幅修正反而讓投資價值加速浮現，且目前指數重回半年線，建議可趁勢找買點及不錯的美股ETF介入。

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聯準會上週五（2/28）發表聲明指出，美國經濟基本面仍強勁，然因新冠病毒正逐漸演變為經濟風險，聯準會將會密切關注事態發展及其對經濟帶來的影響，並將適時採取行動及運用工具來支撐經濟。消息一出，市場普遍預期聯準會將在3月利率會議宣布降息一碼，提早打預防針，減緩經濟下滑風險。

國泰費城半導體ETF經理人游日傑指出，上週五美股收盤前出現急拉走勢，主要因市場看好未來幾個月聯準會降息機率提高，使費半指數由黑翻紅並拉出長紅K線，本周初（3/2）更見持續反彈，而目前指數位階已重新站回半年線，後市跌深反彈可期。