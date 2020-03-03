突破5000！南韓單日激增974例「全境累計5186人染疫」　89國實施入境管制

▲南韓新冠肺炎疫情嚴重，總統文在寅宣布，所有政府部門進入「戒備狀態」。（圖／路透）

記者吳美依、丁維瑀／綜合報導

根據《韓聯社》最新消息，南韓今（3）日上午新增600例確診，下午再增加374例，單日激增974例，全國累計5186人感染，目前有29名患者死亡。總統文在寅今日也宣布，政府所有部門進入24小時戒備狀態，國家等同針對疫情「開戰」，並預計投入30兆韓圜對抗疫情。與此同時，全球89個國家或地區對於來自南韓的旅客實施入境禁令、隔離措施。

南韓新冠肺炎疫情持續擴散，3日一共通報974例，全境累計5186人確診。文在寅已經宣布針對疫情「開戰」，將投入30兆韓圜防疫，並要求所有政府部門進入24小時戒備狀態。

儘管南韓政府努力透過外交手段阻止，全球仍有89國實施入境管制或者隔離措施。外交部3日表示，截至當地時間下午3時，37國家或地區計畫或已禁止過去2周曾有南韓旅遊史的旅客入境，包括中國在內的52國準備或已經針對上述旅客實施隔離。

據了解，最新宣布上述計畫的國家有太平洋島國諾魯（Nauru）、尼泊爾和馬爾地夫等等，英國、俄羅斯則是建議從南韓返國的民眾執行14天自我隔離。



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